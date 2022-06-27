Putin'in 'büyük' silahı! 128 kiloluk general cepheye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna mücadelesini kazanmak için planladığı iddia edilen yeni hamlesi ülkede gündem oldu. Putin'in 67 yaşındaki ve 130 kilo ağırlığındaki emekli General Pavel'i, Ukrayna'daki kuvvetlerin komutasını almak için görevlendirdiği iddia edildi. Pavel'in ön saflarda yer alacağı ve bölgede faaliyet gösteren Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğunu da üstleneceği bildirildi.

40 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Rus özel kuvvetlerinde 40 yıllık bir geçmişi olan General Pavel, 1980'deki Afganistan çatışmalarında da yer almış ve 5 yıl önce emekli olarak Moskova'da yaşamaya başlamıştı.

İKİ TAKIM ZIRH GEREKLİ

Pavel'in günde 5 öğün yemek yediği ve yemeklerini 1 litre votka ile tükettiği iddia ediliyor. Göreve geri dönen generalin, vücut ölçülerine özel askeri üniforma giyerken gövdesini korumak için de iki takım zırh kullanması gerektiği söyleniyor.



