Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Türkiye-İran-Rusya zirvesi Tahran'da gerçekleşti. Liderler üçlü görüşme öncesi bir araya geldi. Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'in bekleme görüntüleri çok konuşuldu.

KAMERALAR HAREKETLERİNE ODAKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Salona daha önce gelen Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken yaptıkları ise kameralar tarafından yakalandı. 1 dakika boyunca ayakta kalan Putin'in etrafa değişik bakışlar atarak mimikler yapması dikkatlerden kaçmadı.

BEKLETMESİYLE ÜNLÜ

Rusya lideri Vladimir Putin dünya liderlerini bekletmesiyle tanınıyor. Putin'in bunu politik taktik olarak kullandığını söyleyenler var. Putin'i bu zamana kadar bekleyenler arasında Almanya Şansölyesi Merkel, Papa ve ABD Başkanı Trump gibi isimler bulunuyor.



