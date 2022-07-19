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Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

19.07.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretlerde bulunmak üzere İran'a gitmişti. Türkiye-İran-Rusya zirvesi öncesi Erdoğan'la görüşmek için bekleyen Putin'in görüntüleri ise dikkat çekti. Uluslararası kamuoyunda görüşmeler öncesi liderleri bekletmesiyle bilinen Putin'in bekleme görüntüleri gündem oldu.

Türkiye-İran-Rusya zirvesi Tahran'da gerçekleşti. Liderler üçlü görüşme öncesi bir araya geldi. Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'in bekleme görüntüleri çok konuşuldu.

Ekran Alıntısı

KAMERALAR HAREKETLERİNE ODAKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Salona daha önce gelen Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken yaptıkları ise kameralar tarafından yakalandı. 1 dakika boyunca ayakta kalan Putin'in etrafa değişik bakışlar atarak mimikler yapması dikkatlerden kaçmadı.

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BEKLETMESİYLE ÜNLÜ

Rusya lideri Vladimir Putin dünya liderlerini bekletmesiyle tanınıyor. Putin'in bunu politik taktik olarak kullandığını söyleyenler var. Putin'i bu zamana kadar bekleyenler arasında Almanya Şansölyesi Merkel, Papa ve ABD Başkanı Trump gibi isimler bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
İran Rusya Recep Tayyip Erdoğan putin

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