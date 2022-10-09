Putin'in doğum günü hediyeleri olay oldu! 20 bin askerli kutlama, bir kamyon kavun ve traktör…

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’in 70. doğum gününü kutlamak için Çeçenistan, Taciksitan ve Belarus’tan gelen görüntüler dikkat çekti. Çeçenistan’da onlarca askeri araç ve binlerce asker, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 70. doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.

ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşılan fotoğraf, Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Bölgesi'nin başkenti Grozni'deki kalabalığı gözler önüne serdi. Rusya liderinin doğum günü sebebiyle düzenlenen törende 20 bin civarında güvenlik gücü hazır bulundu. "Güçlü Başkan, güçlü Rusya" pankartları asıldı.

Putin yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov yaptığı konuşmada "Rusya Federasyonu'nun halkları başkanımızın etrafında birlik oldu" diyerek Vladimir Putin'in doğum gününü kutladı. Kadirov, ayrıca Putin'e ve Rusya'ya ağlık ve ulusal güvenlik dileğinde bulundu.

KADİROV'A PLAKET VERİLDİ

Törende Donetsk'teki ayrılıkçı hükümetin başkanı Denis Pushilin de hazır bulundu. Pushilin, Ukrayna Savaşında Rus ordusuna verdiği askeri destek nedeniyle Kadirov'a plaket verdi. İki lider daha sonra otomobil yarışı izledi.

BİR KAMYON DOLUSU KAVUN HEDİYE ETTİ

Rusya liderine doğum günü kutlamaları Çeçenistan’dan gelen görüntülerle sınırlı kalmadı. Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov, Putin'e doğum günü hediyesi olarak bir kamyon dolusu "kavun" hediye etti.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ BELARUS YAPIMI TRAKTÖR

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da Putin'e ülkesinde üretilen bir traktörü hediye etti.



