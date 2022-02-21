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Putin'in Donetsk ve Luhansk kararı sonrası ve Biden ve Zelenski'den kritik görüşme

21.02.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıma kararının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin'in Donetsk ve Luhansk kararı sonrası ve Biden ve Zelenski'den kritik görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. (AA)

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Rusya Ukrayna Joe Biden
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