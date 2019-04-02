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Putin’in ‘dört ayaklı ordusu’

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

Hayvan sevgisi ile bilinen ve sık sık hayvan hediyeler alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov da Orlov tırısçısı cinsi bir at ve Kırgız tayganı cinsi bir yavru köpek armağan etti.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, son yıllarda ülkesine gelen ilk yabancı devlet başkanı olan Putin'in hayvan dostlarına yenilerini ekledi. Ceenbekov, Rus lidere Orlov tırısçısı cinsi bir at ve Kırgız tayganı cinsi Şere Han isimli bir yavru köpek hediye etti. İşte Putin’e son yıllarda verilen ‘dört ayaklı’ hediyeler...

Rus lidere hediye edilen hayvanlar

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un Putin'e hediye ettiği Orlov tırısçısı cinsi bir at.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baffy ve Yume isimli köperlerle Moskova bölgesinde (Mart 2013)
Vladimir Putin ve Japonya liderinin kendisine hediye ettiği Yume isimli Akita cinsi köpek.
Putin’e hediye edilen sevimli hayvanlar arasında bir Sibirya (Amur) kaplanı yavrusu da vardı.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, 2010 yılında Güney Akımı boru hattı için imzalanan anlaşmanın hemen ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Putin’e Baffy isimli yavru Karakaçan çoban köpeği hediye etti.
Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov Rus lidere Orlov tırısçısı cinsi bir at ve Kırgız tayganı cinsi Şere Han isimli bir yavru köpek hediye etti.
Türkmenistan lideri Gurbanguli Berdimuhammedov'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğumgünü hediyesi olarak verilen Sadık isimli alabay cinsi çoban köpeği.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da kendisine hediye edilen minik at Vadik ile poz veriyor.
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, geçtiğimiz Ocak ayında ülkesini ziyarete gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 4 aylık bir Yugoslav çoban köpeği olarak da bilinen İlirya çoban köpeği hediye etti.
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Anahtar Kelimeler:
putin Rusya hayvan sevgisi

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