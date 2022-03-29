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Putin'in dünyaya korku salan tehdidi ortaya çıktı! "İstesem, 48 saat yeter"

29.03.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal kararından yıllar önce yaptığı bir tehdit ortaya çıktığı. Rus liderin, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'ya söylediği iddia edilen tehdide göre, Putin'e askerlerini 6 ülkenin başkentinde hazır tutması için 48 saat yeter...

Putin'in dünyaya korku salan tehdidi ortaya çıktı! "İstesem, 48 saat yeter"

Rusya ile Ukrayna arasında 34. gününe giren savaşta Vladimir Putin'in Ukrayna'yı hızlı bir şekilde işgal etme planı beklediği gibi gitmediği iddiaları güçleniyor. Rus askeri güçleri şu anda şiddetli çatışmalarla çıkmaza girmiş durumda. Bu sırada Vladimir Putin'in vaktiyle Rus birliklerini sadece iki gün içinde altı başkentte görevlendirmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanının eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu 48 saat içinde Ukrayna, Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Romanya topraklarına asker gönderebileceği konusunda uyardığı söyleniyor.

Putin'in 2014'te yaptığı iddia edilen açıklamalarda, iki gün içinde altı ülkenin hepsinin başkentlerinde asker bulundurabileceğini iddia etti.

Alman gazetesi Suddeutsche Zeitung'un haberine göre, Rus lider Vladimir Putin
2019'da Volodimir Zelenskiy'in önceli Poroşenko'ya şunları söyledi:

"İstesem iki gün içinde Rus birliklerini yalnızca Kiev'de değil, Riga, Vilnius, Tallinn, Varşova ve Bükreş'te de konuşlandırırım."

Gazete Putin'in Poroşenko'ya ayrıca "AB'ye çok güvenmemek" gerektiğini söylediğini aktarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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