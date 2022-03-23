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  4. Putin'in en yakınındaki isimlerdendi... İstifa etti! Dikkat çeken İstanbul detayı

Putin'in en yakınındaki isimlerdendi... İstifa etti! Dikkat çeken İstanbul detayı

23.03.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais istifa etti. Öte yandan Chubais'ın eşi Avdotya Smirnova ile İstanbul’da olduğu öne sürülerek, Moskova’ya geri dönecekleri aktarıldı. İşte haberin detayları...

Putin'in en yakınındaki isimlerdendi... İstifa etti! Dikkat çeken İstanbul detayı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais’ın istifa ettiği yönündeki haberlerini doğrulayarak, "Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti" dedi.

Putin’in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti

İSTANBUL’DA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Chubais’in Ukrayna’daki savaş nedeniyle istifa ettiği ve geri dönmemek üzere ülkeden ayrıldığı iddia edildi. Rus basınında yer alan ve Chubais’ın yakın çevresine dayandırılan haberlerde ise, Chubais ve eşi Avdotya Smirnova ile İstanbul’da olduğu öne sürülerek, Moskova’ya geri dönecekleri aktarıldı.

Putin’in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti

YELTSİN DÖNEMİNDE DE GÖREV ALMIŞTI

Chubais, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana istifa eden en yüksek profilli Rus yetkili olarak kayıtlara geçti. Chubais, Rusya’nın eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde Rus özelleştirmesinin ana mimarı olarak görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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