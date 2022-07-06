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  4. Putin'in en yakınındaki isimlerden Zaharova ağızları açık bıraktı! Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü çilek yiyişi ile sosyal medyayı salladı

Putin'in en yakınındaki isimlerden Zaharova ağızları açık bıraktı! Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü çilek yiyişi ile sosyal medyayı salladı

06.07.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaşı başlattığından beri tüm dünya Vladimir Putin'i konuşsa da Rus liderin en yakın çevresindeki isimler de bir o kadar dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile hayretler içinde bıraktı. Kameralar karşısına sık sık dünyayı ilgilendiren diplomatik açıklamalar yapmak üzere çıkan Zaharova'nın çilekle geçirdiği ilginç anlar sosyal medyayı salladı.

Putin'in en yakınındaki isimlerden Zaharova ağızları açık bıraktı! Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü çilek yiyişi ile sosyal medyayı salladı

Rusya bu kez çilek yiyişi ile adeta ağızları açık bırakan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ile dikkatleri üstüne topladı. Arka planda Kalinka şarkısı eşliğinde dakikalarca çilek yiyen Zaharova bu anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Zaharova'nın çileği yeme şekli gerek eleştirilerin gerekse beğenilerin hedefi oldu.

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Rus sözcü Zaharova, çilek yediği videoyu Telegram hesabından paylaştı ve paylaşımına "Kendi hasadım" notunu düştü.

Zaharova'nın videoda yaklaşık 3 dakika boyunca ilginç bir şekilde ve dikkat çeken mimikler ile çilek yediği görülüyor.

SEÇTİĞİ ŞARKI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Başlıksız-3

Videoda Zaharova'nın çilek yiyişine Kalinka adlı parça eşlik ediyor. Kalinka'nın Kızıl Ordu ile özdeşleştiği biliniyor.

Video kısa sürede binlerce kez izlendi ve sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Zaharova'nın çilekle geçirdiği sıra dışı anlar kimilerinden tepki toplarken kimileriyse hayran kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya mariya zaharova
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