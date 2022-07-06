Putin'in en yakınındaki isimlerden Zaharova ağızları açık bıraktı! Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü çilek yiyişi ile sosyal medyayı salladı

Rusya bu kez çilek yiyişi ile adeta ağızları açık bırakan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ile dikkatleri üstüne topladı. Arka planda Kalinka şarkısı eşliğinde dakikalarca çilek yiyen Zaharova bu anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Zaharova'nın çileği yeme şekli gerek eleştirilerin gerekse beğenilerin hedefi oldu.

Rus sözcü Zaharova, çilek yediği videoyu Telegram hesabından paylaştı ve paylaşımına "Kendi hasadım" notunu düştü.

Zaharova'nın videoda yaklaşık 3 dakika boyunca ilginç bir şekilde ve dikkat çeken mimikler ile çilek yediği görülüyor.

SEÇTİĞİ ŞARKI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Videoda Zaharova'nın çilek yiyişine Kalinka adlı parça eşlik ediyor. Kalinka'nın Kızıl Ordu ile özdeşleştiği biliniyor.

Video kısa sürede binlerce kez izlendi ve sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Zaharova'nın çilekle geçirdiği sıra dışı anlar kimilerinden tepki toplarken kimileriyse hayran kaldı.

