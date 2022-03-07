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Putin'in gizli aşkı Alina Kabaeva kimdir, aslen nereli? Alina Kabaeva kaç yaşında ve çocuğu var mı?

07.03.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alina Kabaeva'nın hayatı, memleketi ve yaşı gibi konular merak ediliyor. Sporcu kimliğine de sahip olan Alina Kabayeva, Putin'in gizli aşkı olarak biliniyor. Manken ve film oyuncusu olarak da tanınan isim araştırma konusu oldu. Peki Alina Kabaeva kimdir, aslen nereli? Alina Kabaeva kaç yaşında ve çocuğu var mı? İşte hayatı ve merak edilenler!

Putin'in gizli aşkı Alina Kabaeva kimdir, aslen nereli? Alina Kabaeva kaç yaşında ve çocuğu var mı?

Putin ile aşk yaşadığı bilinen Alina Kabayeva'nın hayatı merak konusu oldu. Son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Putin'in yıllardır herkesten sır gibi sakladığı 31 yaş küçük jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva ile ilgili gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kabaeva ile 4 çocuğunu İsviçre'ye götürdüğü öğrenildi. Peki Alina Kabayeva kimdir?

ALİNA KABAYEVA KİMDİR?

Alina Kabayeva, 12 Mayıs 1983 tarihinde Taşkent Özbekistan'da dünyaya gelmiştir. Kabayeva, Rus eski bireysel ritmik jimnastik sporcusu, manken, film oyuncusu ve politikacı olarak bilinmekte.

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Sporla yakından ilgilenen isim bireysel ritmik jimnastik branşında kazandığı 1 altın ve 1 bronz olimpiyat madalyası, Dünya Şampiyonalarında toplam 14 ve Avrupa Şampiyonalarında toplam 25 madalya ile Rusya jimnastik tarihinin en başarılı sporcuları arasında yer almakta.

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Kabayeva, ayrıca Rusya'nın en başarılı sporcularına verdiği Sporda Ustalık Onuru unvanına layık görülmüştür. Ayrıca henüz 18 yaşında genç bir sporcuyken Red Shadow adlı bir Japon sinema filminde de rol almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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