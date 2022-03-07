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Putin'in gizli köşkü ortaya çıktı! Dudak uçuklatan özellikler

07.03.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya açtığı savaş kararıyla tüm dünyanın gündemindeki lider Vladimir Putin hakkında inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi olan isim ise geçtiğimiz yıllarda zehirlenip hapse atılmasıyla hatırlanan Aleksey Navalni. Navalni'nin iddiasına göre Putin'in Karadeniz'de gizli tutulan devasa bir köşkü bulunuyor. Köşkün özellikleri ve fiyatı ise dudak uçuklatacak nitelikte. İşte Rus lider Putin'in gizli mülküne dair ayrıntılar...

Putin'in gizli köşkü ortaya çıktı! Dudak uçuklatan özellikler

Rusya lideri Vladimir Putin'in Karadeniz'de 1 milyar pound değerinde köşkü olduğu iddia ediliyor. Putin'in reddettiği bu iddia hakkında Kremlin de köşkün varlıklı Rusların bir ticari girişimi olduğu konusunda üsteliyor. Putin'in mega sarayı Google Maps üzerinden görülebiliyor.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ev hakkında yaklaşık iki saatlik bir belgesel yayımladı. Belgeselde Putin'in, konağı özel mülkü olarak kullandığı öne sürülüyor. Putin ise bu iddiaya karşı çıkıyor.

Kremlin, evin bazı iş adamlarının ticari girişimi olduğunu iddia etse de süper zengin Rusların şaibeli dünyası evin aslında Putin'e ait olabileceği tartışmalarını doğuruyor.

"PUTİN'İN SARAYI"

Google'ın teknolojisi yeryüzündeki herhangi bir noktaya bakma olanağı sağlıyor. Dolayısıyla, Ukrayna'da binlerce kişinin ölümüne ve yaklaşık 1.5 milyon insanın yerinden olmasına neden olan savaşın sorumlusu olan otoriter bir dünya liderine ait olduğu iddia edilen ev dikkat çekiyor.

Köşk çok sayıda akılalmaz lüks özelliğe sahip ve "Putin'in Sarayı" olarak biliniyor.

Evin Putin'e ait olduğu iddiasını dile getiren isim, Putin karşıtı mahkûm avukat Aleksey Navalni.

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KÖŞKÜN İNANILMAZ ÖZELLİKLERİ

Köşk hakkında çekilen belgesele göre, mülkte büyük bir kilise, bir amfitiyatro ve 11 yatak odalı 27 bin fit karelik bir konuk evi bulunuyor.

Mülkün içinde dev bir ebeveyn yatak odasının yanı sıra bir düzine de konuklar için yatak odası bulunuyor. Burada kalan herkes ayrıca Las Vegas tarzı bir kumarhaneyi, kucak dansı barını kullanabiliyor ve havuz barında içkisini yudumlayabiliyor.

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İnanılmaz bir iddiaya göre ise köşkün içinde bir go-kart pisti yer alıyor.

Navalni'nin müttefiklerinin fotoğraflarını yayımladığı köşkte et, balık, unlu mamuller ve sebzeler için ayrı bir mutfak da var.

"TARİHTEKİ EN BÜYÜK RÜŞVET"

Navalni, 2020 Ağustos'unda Noichock adlı sinir gazıyla zehirlenmiş, ardından hapse atılmıştı.

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Navalni'nin "tarihteki en büyük rüşvet" olarak nitelendirdiği iddiaların ortaya çıkmasının ardından milyoner Arkady Rotenberg köşkün kendisine ait olduğunu ve apart otel niteliğinde olduğunu söyledi.

Arkady'nin oğlu Igor ve kardeşi Boris Birleşik Krallık tarafından Putin ile yakın bağları nedeniyle yaptırım uygulanan isimler arasında.

Navalni'nin tahminine göre mülkün fiyatı 1 milyar pound'un üzerinde.

Köşkün konumu ise Krasnodar Krayı'ndaki bir tatil köyü olan Gelencik civarları.

Her ne kadar konforlu bir konumda bulunsa da köşk küflenme nedeniyle iki kez dezenfekte edildi.

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Vladimir Putin
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