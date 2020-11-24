Putin’in gizli nükleer şehri: Bir yeryüzü mezarlığı

Ural Dağları’nda göller ve ormanlarla çevrili şehir, sakin bir yer izlenimi verse de karanlık bir yer olmayı sürdürüyor. Şehrin sakinleri Mayak nükleer santralinin karanlık gölgesinde bir hayat sürüyor.

“Yeryüzünün mezarlığı”, “ölüm gölü” gibi isimlerle anılan şehrin Çernobil’den dahi daha radyoaktif bir yer olduğu söyleniyor. Onlarca yıldır harita üzerinde görünmeyen şehrin sakinleri, Sovyetler Birliği kayıtlarından silindi.

Dış dünyayla bağı tamamen kesilen şehir, Sovyetler Birliği’nin nükleer programının doğduğu yer. Şehrin sakinleri bölgeye özel bir izinle giriyor, yabancıların girmesinin yasak olduğu şehir dikenli tellerle ve “izinsiz girilemez” uyarılarıyla çevrili.

Dışardan bakıldığında, alışveriş merkezleri, okulları, restoranları ve apartmanlarıyla tamamen normal bir şehir gibi görünen Ozyorsk, paralel bir evren şehri gibi.

Tesisin, şehrin çevresine 200 milyon küri değerinde radyoaktif atık bıraktığı iddia ediliyor. Bu rakam, Çernobil’in dört katına eş değer.

Meyve ve sebzeler satışa sunulmadan önce ne kadar radyoaktif olduklarını görmek için Geiger sayaçları tarafından kontrol ediliyor. Şehrin yakınlarındaki bir göl, Çernobil’in iki buçuk katı radyoaktif olduğu iddiası nedeniyle “ölüm gölü” olarak adlandırılıyor.

Kod adı, City 40 olan şehir, onlarca yıllık Soğuk Savaş’ı tetikleyen Rus silahlarının da doğum yeri. Bu şehir Irtyash Gölü kıyılarındaki Mayak nükleer santrali etrafında inşa edildi. Şehir, Sovyetlerin atom bombası yapımında çalışan işçilere ve sakinlere ev sahipliği yapması amacıyla tasarlandı. Sovyet yetkililer, dışarıyla bağlantısı olmayan ve terk etmenin yasak olduğu bu şehirde yaşayacak insanları kendisi belirliyor.

Pek çok kişi yer yüzünden silindiği için aileleri tarafından kayıp olarak kabul ediliyor. Sovyetler Birliği, Komünist PArti’nin ezici yönetimi altında kıtlık çekerken, burası bir cennet olarak görülüyordu.