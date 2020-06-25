Putin’in gizli tuttuğu kızlarının hiç görülmemiş fotoğrafları

Putin’in eski evliliğinden olan kızları Maria ve Katerina’ya ait olan ve özel bir koleksiyondan ortaya çıkarılan fotoğraflar, 2000’lerin başında çekilmiş.
Eski dost Sergei Pugachev tarafından satın alınan fotoğraflar resmi bir dosyanın parçası olarak ortaya çıktı.
Maria ve Katerina, Pugachev’in oğulları Viktor ve Alexander ile bilardo oynarken.
Sağdaki Maria, bir arkadaşıyla birlikte.
Fotoğraflar, Putin’in eski yakın çevresinden 57 yaşındaki Pugachev tarafından, Rusya’ya karşı açılan 11.6 milyon poundluk resmi bir davanın parçası olarak ortaya çıkarıldı. Uzun politik kariyeri boyunca Putin, şimdi 30’larında olan çocuklarını basından uzak tuttu. Görüntülenmelerine izin vermedi ve onlar hakkında çok az konuştu.
Ortaya çıkan fotoğraflarda Maria ve Katerian, Kremlin’in içinde ve şu an sürgün durumda olan Pugachev’in evinde, Pugachev’in oğulları Viktor ve Alexander ile birlikte görülüyor.
Fotoğraflarda ayrıca, Putin’in 2014 yılında boşandığı eski eşi Lyudmila Ocheretnaya da yer alıyor. Ocheretnaya, fotoğraflardan birinde çocuklarıyla birlikte Putin’in Kremlin’deki kütüphanesinde görülürken, başka bir fotoğrafta eskiden Sovyet lider Leonid Brezhnev tarafından kullanılan masada bilardo oynuyorlar.
Fotoğraflar arasında, Rusya’nın Spice Girls’ü olarak bilinen pop grubu Stelki’nin katıldığı özel bir partiden çekilmiş bir kare de yer alıyor. Bugün 35 yaşında olan Maria, soyisim olarak Vorontsova’yı kullanıyor. Medikal araştırmalar alanında kariyer yapan Maria, özellikle cücelik alanında uzmanlığı ile biliniyor. Maria’nın Hollandalı bir iş insanı ile evli olduğu ve Putin’i büyükbaba yaptığı düşünülüyor. Maria hakkında bilinen çok az şey arasında en sevdiği televizyon programının Little Britain olduğu ve favori kitabınınsa Arthur Golden tarafından yazılan Bir Geyşanın Anıları olduğu var.
Eski eş Ocheretnaya, çocuklarıyla birlikte.
Maria, Katerina, Victor ve Alexander pop grubu Stelki ile birlikte.
Anneannesinin soyadı Tikhonova ile bilinen Katerina 33 yaşında. Rock’n roll dansçılığından Rusya’nın yeni ve önemli yapay zeka girişiminin başına geçmeye uzanan bir kariyeri var. Katerina geçmişte katıldığı bir dans yarışmasında akrobatik bir dans performansı sergilemişti. Ülkenin en prestijli okullarından olan Moskova Devlet Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Katerina, doktorasında kozmonot ve pilotlara zor koşullara nasıl uyum sağlayabilecekleri üzerine çalıştı. Katerina geçmişte Rusya’nın en genç milyarderlerinden biri olan 38 yaşındaki Kirill Shamalov ile evliydi; ancak boşandı.
Putin’in yeni bir ailesi olduğu yönündeki iddialar ise hiçbir zaman doğrulanmadı.
Eski bir KGB ajanı olan Putin, kızları Maria ve Katerina için “Kariyerlerindeki ilk adımları attılar ve iyi bir ilerleme gösteriyorlar. Politika veya iş dünyasıyla iç içe değiller. Hiçbir zaman star çocuk olmadılar. Hiçbir zaman ışıkların doğrudan kendilerine yönelmesinden hoşlanmadılar. Sadece kendi hayatlarını yaşıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Okumaya ve çalışmaya devam ediyorlar. Kızlarım üç farklı Avrupa dilini akıcı şekilde konuşabiliyor” demişti.
Eski senato üyesi olan ve “Putin’in kasiyeri” olarak bilinen Pugachev ise Rusya’nın en zengin oligarklarından.
Maria, arkadaşlarıyla birlikte.
35 yaşındaki Maria, medikal araştırmalar alanında kariyer sahibi.
Katerina, geçmişte bir dans yarışmasında yer almıştı.
Şimdi, Moskova Devlet Üniversitesi'nden doktoraya sahip.