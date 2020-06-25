Putin’in gizli tuttuğu kızlarının hiç görülmemiş fotoğrafları

Putin’in eski evliliğinden olan kızları Maria ve Katerina’ya ait olan ve özel bir koleksiyondan ortaya çıkarılan fotoğraflar, 2000’lerin başında çekilmiş.

Eski dost Sergei Pugachev tarafından satın alınan fotoğraflar resmi bir dosyanın parçası olarak ortaya çıktı.

Maria ve Katerina, Pugachev’in oğulları Viktor ve Alexander ile bilardo oynarken.

Sağdaki Maria, bir arkadaşıyla birlikte.



Fotoğraflar, Putin’in eski yakın çevresinden 57 yaşındaki Pugachev tarafından, Rusya’ya karşı açılan 11.6 milyon poundluk resmi bir davanın parçası olarak ortaya çıkarıldı. Uzun politik kariyeri boyunca Putin, şimdi 30’larında olan çocuklarını basından uzak tuttu. Görüntülenmelerine izin vermedi ve onlar hakkında çok az konuştu.

Ortaya çıkan fotoğraflarda Maria ve Katerian, Kremlin’in içinde ve şu an sürgün durumda olan Pugachev’in evinde, Pugachev’in oğulları Viktor ve Alexander ile birlikte görülüyor.

Fotoğraflarda ayrıca, Putin’in 2014 yılında boşandığı eski eşi Lyudmila Ocheretnaya da yer alıyor. Ocheretnaya, fotoğraflardan birinde çocuklarıyla birlikte Putin’in Kremlin’deki kütüphanesinde görülürken, başka bir fotoğrafta eskiden Sovyet lider Leonid Brezhnev tarafından kullanılan masada bilardo oynuyorlar.