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  4. Putin'in hatasını düzelten öğrenci Rusya'da gündem oldu! Kremlin'den açıklama

Putin'in hatasını düzelten öğrenci Rusya'da gündem oldu! Kremlin'den açıklama

03.09.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gençlerle sohbeti sırasında "Büyük Kuzey Savaşı’nı", "7 Yıl Savaşları" olarak belirtmesi üzerine oda da bulunan öğrencilerden biri Putin'in bu hatasını düzeltti. Rusya’da gündem olan olaya ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan öğrenciye destek açıklaması geldi.

Rusya’nın uzak doğu bölgelerinden Vladivostok’ta gençler ve öğrenciler ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir takım önemli konular hakkında fikirlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Konu, Rusya’nın geçmişteki savaşlarına gelince Putin'in, "Büyük Kuzey Savaşı’nı", "7 Yıl Savaşları" olarak ifade etmesi üzerine, Rusya'nın Vorkuta kentinden programa katılan Nikanor Tolstoy isimli bir öğrenci, Putin’in bu hatasını düzeltti. Putin ise, öğrencinin anlık çıkışını kafasını sallayarak onayladı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öğrenci ile Putin arasındaki yaşanan bilgi savaşı Rusya’da bir anda gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise, öğrencinin okul hayatında sorunlarla karşılaşabileceğini savunurken aynı zamanda genç öğrenciyi de takdir etti.
Ülkedeki tartışmaların üzerine ise Kremlin’den gündem olaya ilişkin açıklama geldi.

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KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, polemik sonrası öğrenciyi savunarak, "Kimsenin böyle başarılı bir çocuğa sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Başkan Putin bu diyaloğun kendisi için bir ders olduğunu düşünüyor. Hatasını düzelttiği için Vladimir Putin’in öğrenciye teşekkür ettiğini unutmayın. Arkadaşları, Tolstoy’un başarılı bir öğrenci olduğundan bahsediyor ve herkes onun harika bir geleceği olacağından emin" ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, Tolstoy'un okul hayatında sorun yaşamayacağını garanti ettiklerini de belirtti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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