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Putin'in İstanbul ziyaretinin tarihi belli oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ilk belirlemelere göre 8 Ocak’ta İstanbul’da bir araya geleceklerini söyledi.

Putin'in İstanbul ziyaretinin tarihi belli oldu!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan’ın TürkAkım projesinin çalışmasını birlikte başlatmayı planladıklarını, ilk belirlemelere göre ikilinin görüşmesinin 8 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleşeceğini ifade etti.

Erdoğan’ın TürkAkım’ın açılışının 8 Ocak’ta İstanbul’da yapılacağı açıklamasına ilişkin konuşan Peskov, “Gerçekten de iki liderin görüşmesi için bu tarihe yönelik hazırlık yapılıyor. Ziyaretin başlıca konusu ‘TürkAkım’ın açılışı. Özellikle de bu tarihe kadar bu büyük uluslararası projenin Türkiye’de karadan geçen kısmı tamamlanacak” dedi.

Liderlerin bu fırsatı güncel konularda diyaloğu sürdürmek için kullanacağını tahmin etmenin mümkün olduğunu belirten Peskov, “Bu konular arasında öncelikle Rusya-Türkiye ilişkileri bulunuyor. İlişkilerimiz çok yönlü, gündemimizde üzerinde sürekli konuşulması gereken birçok büyük proje var” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
putin istanbul ziyaret Peskov

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