Putin'in Kim görüşmesindeki hareketleri gündem oldu! "Putin hasta mı?"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Rusya'nın Vladivostok şehrinde görüştü. Görüşme sonrası Kuzey Kore ile Rusya arasında silah tedariği anlaşması imzalandı. Batı dünyasının çok sert tepki verdiği anlaşma sonrası Kim ile Putin arasındaki görüşmeye dair görüntüler servis edildi. Görüntülerde Putin'in sol ayağını kıpırdatması büyük şüphe uyandırdı.

ALMAN BASINININ DİLİNE DÜŞTÜ

Kameralara yansıyan görüşme anlarında, Putin'in sol ayağını zaman zaman kıpırttığı görüldü.

O anları gözünden kaçırmayan Alman basını, Rus liderin hasta olabileceğine dair yorumlarda bulundu.

Bild gazetesinin haberinde, "Putin'in ayağıyla ilgili gizem...", "Putin'in ayağını kıpırdatması sinirlilik mi yoksa hastalık hali mi?" gibi ifadeler kullanıldı.

Yine Alman basınından T-Online internet sitesi de Putin ve Kim görüşmesindeki detayın "ortalığı karıştırdığını" savundu.

HASTALIK SEÇENEKLERİ SIRALANDI

Rusya Devlet Başkanı'nın sağlığıyla ilgili sürekli söylentilerin varlığına işaret eden yayın organı, şöyle dedi:

Putin'in davranışı, geçen yıl Paskalya ayininde zaten göze çarpmıştı. Medya, onun zayıf göründüğünü söyledi.

Uzun mesafe tanıları arasında kanserin yanı sıra sıklıkla Parkinson hastalığı da yer alıyor.

Kremlin, Rus lider hakkındaki bu söylentileri yalanlıyor ve onun sağlığının mükemmel olduğunu vurguluyor.



