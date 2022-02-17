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  4. Putin’in ‘masa’ diplomasisi! Masa küçüldü yine dünyada gündem oldu

Putin’in ‘masa’ diplomasisi! Masa küçüldü yine dünyada gündem oldu

17.02.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’in önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron sonra da Almanya Başbakanı Scholz ile yaptığı görüşmelerde kullanılan masanın boyutu tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Putin dün Brezilya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede ise dev masa yerine küçük bir masa tercih edince yine dünyanın gündemine oturdu.

Putin’in ‘masa’ diplomasisi! Masa küçüldü yine dünyada gündem oldu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nın Moskova ziyareti sırasında çekilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Fransa ve Almanya liderlerini ağırlarken devasa bir masa seçilirken, Bolsonaro'nun Putin ile arasında sadece küçük bir sehpa olması dikkatlerden kaçmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye Rusya-Ukrayna krizi kadar ikilinin oturduğu dev masa da damga vurmuştu. Liderlerin oturduğu masa sosyal medyada şaka malzemesi olurken konunun aslı bir kaç gün sonra ortaya çıktı. Macron DNA'sının Rus doktorların eline geçmesini istemediği için Rusya'da yapılacak PCR testini reddetmiş bu nedenle de liderler aralarında uzunca mesafe bulunan bir masayı tercih edilmişti.

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ALMANYA BAŞBAKANI DA PCR TESTİNİ REDDETTİ

Benzer görüntüler Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Moskova ziyaretinde de yaşandı. Tıpkı Macron gibi Scholz da PCR testini reddedip dev masaya oturmayı tercih etti.

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RUSYA’NIN AVRUPA İLE ARASINDAKİ ‘MESAFE’ DEĞERLENDİRMESİ

Kremlin her ne kadar uzun masa tercihinin Kovid önlemlerinden dolayı olduğunu iddia etse de söz konusu görüntülerin Avrupa ve Rusya'nın arasındaki mesafeyi sembolize ettiği ileri sürüldü. Batı medyasında "Putin, Macron ve dünyanın en uzun masası", "iki dünyanın boşanmasını temsil etmek istiyorsanız bu görüntü yeter" başlıkları atılırken kimileri de bu görüntüyü küçük düşürme olarak değerlendirdi.

MASA BU KEZ KÜÇÜLDÜ

Moskova'nın son ağırladığı devlet başkanında ise görüntüler tam tersiydi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro dün Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin'de görüşen Putin ile Bolsonaro görüşmenin ardından imzaladıkları ortak bildiriyi yayımladı. Liderlerin ajanslara düşen görüntüleri ise dikkat çekiciydi.
Jair Bolsonaro, Putin ve yardımcıları küçük bir sehpanın çevresinde poz verdi. Liderler birbirine isteseler el sıkışabilecekleri kadar yakınlardı. Bu Avrupalı liderlerin verdiği görüntülerle tam bir tezat oluşuyor.

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AŞI KARŞITI BOLSONARO PCR TESTİ YAPTIRDI MI?

Görünüşe göre Macron ve Scholz, PCR testi yaptırmayı reddettikleri için Putin'den uzak tutuldu. Bolsonaro'nun tanınmış bir aşı karşıtı olduğu tüm dünya tarafından biliniyor. Liderin PCR testini kabul edip etmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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Rusya-Ukrayna sınırındaki endişeler Rusya'nın bazı askeri birliklerini çekmesine ve liderlerin müzakere mesajı vermesine rağmen hala devam ediyor. Bolsonaro Brezilya'nın geleneksel müttefiki Washington'dan ve kendi kabinesinden gelen baskılara rağmen Moskova ziyaretini ertelememişti.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Vladimir Putin
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