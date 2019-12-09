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Putin'in 'nükleer' çantası ilk kez görüntülendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2019 14:02 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan nükleer çantası ilk kez bir televizyon kanalında görüntülendi.

Sovyetler Birliği döneminde kullanılan Vladimir Putin döneminde geliştirilen nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan çantanın görüntüsü Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Zvezda’da yayınlandı.

Birçok Sovyet liderinin kullandığı, Rusya’nın ilk Başbakan’ı Boris Yeltsin’den sonra Putin’in de yanından ayırmadığı nükleer çantanın gizemi gün yüzüne çıktı.

Zvezda TV’de yayınlanan bir programda askeri uzman Aleksey Egorov sır dolu çantanın görüntülerini yayınladı. Programda çanta detaylarıyla incelenirken çantanın tarihsel süreci de ele alındı.

Askeri uzman çantanın Sovyetler Birliği döneminde ‘Kazbek’ adıyla kullanıldığı buradaki amacın askeri komuta merkezine kodlar göndererek olası bir savaşın başlatma talimatının verilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

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Çantanın Putin’in devlet başkanlığına seçilmesinden sonra geliştirilmeye başlanıldığı ifade edilirken çantaya ‘Çeget’ isminin verildiği aktarıldı.

Askeri uzman çantanın çalışma sistemini anlatarak bir flash bellek aracılığıyla daha önce oluşturulan savaş talimatının kodlarının stratejik silahların komuta merkezine iletildiği ve nükleer başlıklı balistik füzelerin bu komut ile birlikte ateşlenebileceği ifade edildi.

Televizyon programında nükleer savaş talimatı verilen çantanın yanı sıra 2 çantanın daha bulunduğu bu çantaların ise bilgisayar bağlantıları ile doğrudan komuta merkezleri ile bağlantıya geçtiği aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu çantayı hemen hemen her yurtdışı seyahatinde ve Rusya’nın uzak noktalarındaki toplantılarında yanında götürüyor. Televizyon programında çantayı taşıyan kişinin ise bu çanta üzerinde uzmanlaşmış bir asker olduğu belirtiliyor.

Çantanın 2 önemli düğmesinin bulunduğu bu düğmelerden beyaz olanına basıldığı zaman özel kodların stratejik füze merkezlerine gönderildiği ve doğrudan talimatın gerçekleştiği ifade edildi.

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putin nükleer çanta televizyon

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