HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'in o videosu olay oldu! ‘Rusya’nın sınırları bitmez…’

Putin'in o videosu olay oldu! ‘Rusya’nın sınırları bitmez…’

23.02.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’da Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen tanıdığı duyurmasının ardından tüm dünyanın gündemi bir anda değişti. Putin'in bu hamlesi sonrası yıllar önce çekilen bir videosu ise yeniden gündem oldu. Putin’in 6 yıl önce katıldığı etkinlikte esprili bir şekilde ‘Rusya'nın sınırının hiçbir yerde bitmediğini’ söylediği ortaya çıktı. İşte çok konuşulan o görüntüler…

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ile Luhansk'ı resmi olarak tanıması ve askerleri bu bölgelere göndermesi, iki ülkeyi savaş durumuna getirirken tüm dünyayı da ayağa kaldırdı. ABD, Almanya, İngiltere yaptırım kararlarını peş peşe duyurdu. Dünya gelişmeleri korku ile takip ederken, Putin'in 6 yıl önce çekilen videosu ise yeniden gündem oldu. Küçük bir çocuğa Rusya'nın sınırlarını soran ve istediği cevabı alamayan Putin, "Rusya'nın sınırları yoktur." diye bir karşılık veriyor.

Endişeli bekleyiş sürerken Putin'in yıllar önce çekilen bir videosu yeniden gündem oldu. Videoda bir çocuğa "Rusya'nın sınırı nerede bitiyor?" diye soran Putin, aldığı "Bering Boğazı ile ABD'ye kadar uzanıyor." cevabını alıyor. Ancak aldığı cevabı beğenmeyen Putin bunun üzerine dikkat çeken bir şekilde, çocuğa ve salondaki misafirlere dönerek "Rusya'nın sınırı yoktur." ifadelerini kullanıyor.

UKRAYNA'DAKİ İKİ BÖLGEYİ TANIDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıklamıştı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi.
Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak. Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken çıkış: 500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabilirizDikkat çeken çıkış: 500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz
Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...
Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyorUkraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Yayınlanan video olay oldu, Metin Özkan'dan açıklama geldi

Yayınlanan video olay oldu, Metin Özkan'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Hayvanlarını otlatırken tesadüfen buldular! Binlerce yıllık...

Hayvanlarını otlatırken tesadüfen buldular! Binlerce yıllık...

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.