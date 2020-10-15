Putin’in Olimpiyat jimnastikçisi sevgilisi doğumdan sonra ortadan yok oldu

12 yıldır Vladimir Putin’le bağı olan Alina Kabaeva, ikizlerini doğurduktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Alina Kabaeva, 2004’te bir erkek dergisi için çıplak poz vermişti.



2001’de Putin Alina Kabaeva’ya Rus hükümetinin resmi ödülünü vermişti.

The Sun’ın haberine göre tüm dünya Alina Kabaeva’nın ortadan kayboluş hikayesini takip ederken, Rus medyası konuyla ilgili sessiz kaldı. Haberlere göre 37 yaşındaki Alina, geçen yıl Nisan ayında Moskova’daki bir klinikte doğum yaptıktan sonra kamuoyunda görülmedi. Bazı kaynaklara göre yeni doğan ikizler, Alina’nın Putin’den sahip olduğu dördüncü ve beşinci çocuğu. Ancak bu bilgiler Rus kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Putin geçmişte özel yaşamı hakkında yaptığı açıklamada “Özel hayatıma müdahale edilmesine izin vermem. Buna saygı duyulmalı” demişti. Peki, “Kremlin’in ilk metresi” olarak anılan Alina Kabaeva nerede? Bazı kaynaklar çocuklarını büyütmek için İtalya’da olduğunu söylerken, bazı kaynaklar Putin’in yaşlı bir kadınla hayatına devam ettiğini söylüyor.

The Sun, Putin’in düşmanlarının iz bırakmadan ortadan kaybolmasının sıklıkla görüldüğü bir ülkede, Alina Kabaeva’nın ortadan kayboluşunda daha uğursuz bir ihtimal olduğu üzerinde duruyor. Habere göre, Alina hiçbir zaman spot ışıklarından uzak duran biri olmadı ve ortadan kaybolması onun karakterine aykırı bir durum. EN SEÇKİN KADIN Alina Kabaeva, 2000 yılındaki Sydney Olimpiyatları’nda aldığı bronz madalya ve dört yıl sonra Atina’da aldığı altın madalya ile ismini duyurduğunda henüz çok gençti. Başarılarının üzerinden geçen kısa sürenin ardından Rusya’nın en seçkin kadını olarak anılmaya başlandı. 2004’te ise Maxim adlı erkek dergisi için çıplak poz verdi. Fotoğrafçı Mikhail Korolov “Onu havaya sokmak için bir şey yapmam gerekmedi. Çok doğal davrandı, o seks dolu biri” yorumunda bulunmuştu.

Doping iddialarıyla altı dünya şampiyonluğu madalyasını kaçıran Alina, bu sıralarda Putin’le tanıştı. Tanıştıkları dönemde Putin evliydi, Alina ise bir polis memuru ile birlikteydi.

Alina’nın hayranları tarafından Ağustos’ta paylaşılan eski bir fotoğrafı.



Dört yıl önce katıldığı bir televizyon programında Alina, Putin’den söz etmekten kaçındı.



Putin ve Lyudmilla 2014 yılında ayrıldı.



Putin ve Kabaeva tanışması, basın tarafından o dönem büyük ilgi gördü. Alina’nın annesi Lyubov olacaklar hakkında ipucu niteliğindeki “Bir sporcu, bir polise aşık olamaz mı? Hatta bir başkana?” açıklamasında bulunmuştu. 2008’in bahar ayında Putin’in KGB’den eski meslektaşı Alexander Lebedev’in başında olduğu bir gazete, Alina’nın Putin’le romantik bir bağı olduğunu söylemişti. Milyarder olan Lebedev haberden sonra mali zorlukları gerekçe göstererek gazetesini kapattı; ancak gazete içinden bir kaynak haberin doğru olduğu konusunda ısrar etti.

Putin reddettiği iddiaları “sümüklü burunları ve erotik fantezileri ile başkalarının hayatına karışanlar” sözleriyle eleştirdi. 2008 yılının Temmuz ayında Sobesednik adlı gazete hamile olduğu için Alina’nın bir televizyon programına konuk olmayı reddettiğini iddia etse de, haber kısa bir süre sonra gazetenin web sitesinden kaldırıldı. Aynı yıl Gazeta Express adlı gazete Alina’nın doğum yaptığını iddia etti. Kabaeva’nın hem antrenörü hem de sırdaşı olduğu bilinen Irina Viner konuyla ilgili olarak “Alina doğru zaman geldiğinde açıklama yapacaktır. Onun adına mutluyum” demişti.

Kayıtlara göre Alina aynı yıl, Putin’in en çok güvendiği iki arkadaşıyla birlikte Prag’dan Rusya’nın güneyindeki Soçi’ye uçtu. Bu kişilerden biri de 2000 yılında Putin tarafından çıkarılan bir kararname ile birlikte “onurlu sağlık çalışanı” ilan edilen Kızı Ordu doktoru Dmitry Gorevol’du. Seyahatlerinin nedeni ise bilinmiyor. New York Post, Alina’nın Putin’den bir erkek bebek doğurduğunu iddia etti, 2012’de ise bir kız bebeğin doğduğunu söyledi. 2015 yılında Alina’nın başka bir bebek daha doğurduğu da söylenenler arasında. İddialar resmi olarak reddedilmesine rağmen, Alina’nın bu spekülasyonlardan hoşlandığı söyleniyor.

“Rusya’nın en esnek kadını” ünvanına sahip olan Alina, Olimpiyat şampiyonu bir jimnastikçi.



Alina, Putin’le ilişkisi olduğu yönündeki haberleri yalanlamakta başarısız oldu.



2004’te Rusya’yı temsil edecek Olimpiyat ekibiyle tanışma etkinliğinde, Putin ve Kabaeva el sıkışıyor.

Alina, Vogue’un Rusya baskısına 2011 yılında yaptığı açıklamada “Ailemiz, küçük tatlı yeğenim Arseny’in katılmasıyla birlikte genişledi. Herkes onu benim çocuğum sanıyor” demişti. Bazı kaynaklar, Putin’in çocuklarının kız kardeşi Lyasana adına kayıtlı olduğunu iddia ediyor.

2012 yılında Alina Kabaeva sahip olduğu gücü kendi çıkarı için kullanmaya karar vermiş görünüyordu. O sırada Putin ise hala iki yetişkin kızının annesi Lyudmilla ile evliydi ve henüz ayrılma planları yoktu. Bazı iddialara göre Alina Soçi’deki Kış Olimpiyatları’nda Putin’in resmi partneri olarak kabul edilmek istediği için, parmağına alyans benzeri bir takı taktı. Putin’den 31 yaş küçük olan Alina’nın bu isteği karşılık görmese de, Alina’nın katıldığı bir televizyon programındaki tavırları alçakgönüllülükten uzaktı. İlişki iddialarını sert bir şekilde reddetmek yerine, tavırları, cilveli kahkahaları ve beden dili tam tersini söylüyordu. Programda çocuğu olmadığını söyleyen Alina, “Evlenmek istediğiniz biriyle tanıştınız mı?” sorusunu “Evet” diyerek yanıtlamıştı. doğum gününde önemli bir Rus televizyon kanalı Alina hakkında bir belgesel yayınladı ve doğrudan isim vermese de Putin’den çocuk sahibi olduğu iddialarına değindi. Belgeselde Alina “Tüm ülke ve belki diğer ülkeler de iki, üç çocuğum olduğunu söylüyor. Üzülerek söylemeliyim ki, henüz çocuğum yok” açıklamasında bulundu.

2015 yılında Alina’nın emrinde bir limuzin filosu olduğu iddia edildi.



Nisan 2019’da ikiz bebek doğurduğu ve babalarının Putin olduğu söyleniyor.



2014 yılında gizemli bir şekilde dört ay gözlerden kaybolan Alina, Mayıs ayında “Herkesin küçük sırları vardır” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Putin’le bir ilişkisi olduğu haberlerini doğrudan inkar etmeyen Alina “Umarım bir gün dedikodu yapanlar sakinleşir” demişti. Olimpiyatlarda taktığı yüzükle ilgili ise “Ne yüzüğü taktığımı hatırlamıyorum” cevabını vermişti. 2013 yılında Putin, Lyudmila ile boşandıklarını duyururken, sözcüsü Putin’in başka bir kadına vakit ayıramayacak kadar meşgul olduğunu ima eden “Putin’in ajandasına bakarsanız, orada aile ilişkilerine zamanı olmadığını görürsünüz” açıklamasını yaptı. Sözcü, Alina ile Putin’in 2014’te gizlice evlendiği yönündeki iddiaları ise “Can sıkıntısını gidermek için bir internet egzersizi” nitelemesiyle reddetti. Ancak 2015’te Alina, tıpkı bir First Lady hayatı yaşıyor görünüyordu. Emrinde bir limuzin filosu olduğu iddia edilen Alina’ya, Moskova’da bir kafeye yaptığı ziyaret sırasında makineli tüfek kullanan güvenlik görevlilerinden oluşan bir ekip eşlik etti.