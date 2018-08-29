Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!

Rusya'da geçtiğimiz seçimlerde Putin'in karşısına rakip olarak çıkan ve aynı zamanda Rus liderin yakın dostu eski St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı olan Kseniya Sobçak şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.
Rusya'nın Paris Hilton'u olarak da bilinen Sobçak, yaptığı paylaşımda çıplak bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Sobçak'ın Hitler'in Anlamı isimli kitapla kasıklarını kapattığı görüldü.
Sobçak, paylaştığı fotoğrafın altına "Bu yaz ne okuyorsunuz?" notunu düştü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları 36 yaşındaki Sobçak'a tepki göstererek, "İlgi çekmek için böyle şeyler yapma" şeklinde yorumlarda bulundu.
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