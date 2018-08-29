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Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz seçimlerde Putin'in yarıştığı rakiplerden biri olan 36 yaşındaki Kseniya Sobçak, Instagram hesabından yaptığı çıplak paylaşımla dikkat çekti

Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!

Rusya'da geçtiğimiz seçimlerde Putin'in karşısına rakip olarak çıkan ve aynı zamanda Rus liderin yakın dostu eski St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı olan Kseniya Sobçak şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.

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Rusya'nın Paris Hilton'u olarak da bilinen Sobçak, yaptığı paylaşımda çıplak bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Sobçak'ın Hitler'in Anlamı isimli kitapla kasıklarını kapattığı görüldü.

Sobçak, paylaştığı fotoğrafın altına "Bu yaz ne okuyorsunuz?" notunu düştü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları 36 yaşındaki Sobçak'a tepki göstererek, "İlgi çekmek için böyle şeyler yapma" şeklinde yorumlarda bulundu.

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putin rakip çıplak Kseniya Sobçak kitap kaşık Rusya

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Bi şuna bak bide dogu perincege :p
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