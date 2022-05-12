Putin'in savaş tehdidine kafa tuttular! Finlandiya'dan NATO adımı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu. Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır" diyerek iki ülkeyi tehdit etmişti. Tehdit 'Rusya'nın bu ülkelere de savaş açacağı' yönünde yorumlanırken Finlandiya son hamlesiyle Rusya'ya kafa tuttu.

RUSYA'NIN TEHDİDİNE KARŞILIK

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Rusya'nın Finlandiya'ya NATO tehdidine yanıt vermişti. Marin, Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın "Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini" söylemişti.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE"

Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin, 'Finlandiya'nın NATO askeri ittifakına gecikmeden katılmak için başvurması gerektiğini söyledi ve "Bu kararı almak için hala gerekli olan ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" diye konuştular.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de "Finlandiya İttifaka katılmaya karar verdi. NATO güçlenmek üzere. Baltıklar daha güvenli hale gelmek üzere" dedi.

