Putin'in seferberlik ilanından sonra kadınlardan 'kol, bacak' kırma tehdidi! Google'da aramalar yükseldi: Dünya hayret içinde izliyor

Rus lider Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanından sonra askere çağrılmaktan korkan erkekler arasında panik yayıldı. Rusya'nın Moğolistan, Finlandiya ve Gürcistan sınırlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Ülkeyi saran seferberlik paniği üzerine uçuşlarda şaşırtacak düzeyde artış yaşanırken kimileri ise daha sıradışı yöntemlere başvurmayı göze aldı.

KADINLARDAN AKILALMAZ TEHDİT!

Savaşın Rusya'nın istediği gibi gitmediğinin göstergesi olarak değerlendirilen seferberlik kararının ardından kadınlar kocalarının kemiklerini kırmakla gözdağı vermeye başladı.

PUTİN DUYURDU, GOOGLE'A KOŞTULAR

Putin'in seferberlik ilanından sonra saatler içinde Google arama moturunda 'Evde nasıl kol kırılır' araması ani yükseliş gösterdi.

"BACAKLARINI KIRACAĞIM"

Bazı kadınlar kocalarının görevlerinin çocuk yetiştirmek olduğunu söyleyerek kocalarının gitmelerine izin vermeyeceğini, bunun için bacaklarını kıracağını söyledi.

YETKİLİLER UYARIYOR

Yetkililer ise askere çağrılmaktan kaçınmak için evde kendisine zarar verenlerin karşı karşıya kalabileceği yasal yaptırımlar konusunda uyardı.



