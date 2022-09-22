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Putin'in seferberlik ilanından sonra kadınlardan 'kol, bacak' kırma tehdidi! Google'da aramalar yükseldi: Dünya hayret içinde izliyor

22.09.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Putin'in Ukrayna-Rusya savaşının seyrini değiştirecek seferberlik ilanının ardından şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Erkekler askere çağrılmaktan kaçınmak için ülkenin sınırlarında uzun kuyruklar oluştururken kadınlar çok daha beklenmedik yöntemlerin yolunu aramaya başladı. Google aramalarında ülkeden nasıl çıkılacağı aramalarından sonra bu kez 'Evde kol nasıl kırılır' aramaları yükseldi. Kocalarının seferberliğe katılmasından korkan kadınların 'kol, bacak kırma' tehdidi hayrete düşürdü.

Putin'in seferberlik ilanından sonra kadınlardan 'kol, bacak' kırma tehdidi! Google'da aramalar yükseldi: Dünya hayret içinde izliyor

Rus lider Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanından sonra askere çağrılmaktan korkan erkekler arasında panik yayıldı. Rusya'nın Moğolistan, Finlandiya ve Gürcistan sınırlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Ülkeyi saran seferberlik paniği üzerine uçuşlarda şaşırtacak düzeyde artış yaşanırken kimileri ise daha sıradışı yöntemlere başvurmayı göze aldı.

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KADINLARDAN AKILALMAZ TEHDİT!

Savaşın Rusya'nın istediği gibi gitmediğinin göstergesi olarak değerlendirilen seferberlik kararının ardından kadınlar kocalarının kemiklerini kırmakla gözdağı vermeye başladı.

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PUTİN DUYURDU, GOOGLE'A KOŞTULAR

Putin'in seferberlik ilanından sonra saatler içinde Google arama moturunda 'Evde nasıl kol kırılır' araması ani yükseliş gösterdi.

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"BACAKLARINI KIRACAĞIM"

Bazı kadınlar kocalarının görevlerinin çocuk yetiştirmek olduğunu söyleyerek kocalarının gitmelerine izin vermeyeceğini, bunun için bacaklarını kıracağını söyledi.

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YETKİLİLER UYARIYOR

Yetkililer ise askere çağrılmaktan kaçınmak için evde kendisine zarar verenlerin karşı karşıya kalabileceği yasal yaptırımlar konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Asker Vladimir Putin Rusya Ukrayna savaşı seferberlik
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