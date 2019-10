Putin’in Suudi Arabistan ziyaretinde bando krizi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlık döneminde 2. kez Suudi Arabistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Dün gerçekleşen ziyarette Putin, Riyad’ta resmi törenlerle karşılandı. Ardından Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman El-Yemame Sarayı’na birlikte geçti.

Rusya lideriyle Arabistan kralının görüşmesinden önce sarayda yapılan karşılama töreninde ise ilginç bir olay yaşandı. Suudi Arabistan krallık bandosu önce kendi milli marşlarını çaldı.

Ardından ise bando Rusya milli marşını çalmaya başladı. Fakat Suudi Arabistan bandosunun Rusya milli marşı performansı başladığı gibi gitmedi. O sırada kanallar canlı yayındayken Rusya lideri Putin’in gerildiği görüldü. Kral Salman ise olayın farkında olmadan duruşuna devam etti.

Well, they tried...



During his visit to Saudi Arabia, Putin was greeted by a very familiar tune. Though judging by his facial expressions, he couldn’t quite remember where he had heard it before.



Check out the Russian anthem ‘Saudi remix’ as compared to the original version pic.twitter.com/avznlbh25W