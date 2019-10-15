HABER

Putin’in Suudi Arabistan ziyaretinde bando krizi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan ziyareti sırasında krallık bandosunun Rusya milli marşını çalamaması tartışmalara sebep oldu.

Putin’in Suudi Arabistan ziyaretinde bando krizi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlık döneminde 2. kez Suudi Arabistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Dün gerçekleşen ziyarette Putin, Riyad’ta resmi törenlerle karşılandı. Ardından Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman El-Yemame Sarayı’na birlikte geçti.

Rusya lideriyle Arabistan kralının görüşmesinden önce sarayda yapılan karşılama töreninde ise ilginç bir olay yaşandı. Suudi Arabistan krallık bandosu önce kendi milli marşlarını çaldı.

Ardından ise bando Rusya milli marşını çalmaya başladı. Fakat Suudi Arabistan bandosunun Rusya milli marşı performansı başladığı gibi gitmedi. O sırada kanallar canlı yayındayken Rusya lideri Putin’in gerildiği görüldü. Kral Salman ise olayın farkında olmadan duruşuna devam etti.

Ruslar ise Suudi Arabistan’daki töreni televizyonlardan izlerken krallık bandosunun Rusya milli marşı performansını izledikten sonra sosyal medyada tartışmalar başladı. Binlerce yorumun yapıldığı olayla ilgili Ruslar, Suudi bandosu hakkında alaycı ifadeler kullandı.

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Protestoda Türk iş yerlerine saldırı: 5 yaralıProtestoda Türk iş yerlerine saldırı: 5 yaralı
Ayn el Arab'ı terkeden ABD askerleri ile Suriye ordusu karşılaştıAyn el Arab'ı terkeden ABD askerleri ile Suriye ordusu karşılaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
putin Suudi Arabistan Bando Kriz

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayn el Arab'ı terkeden ABD askerleri ile Suriye ordusu karşılaştı

Ayn el Arab'ı terkeden ABD askerleri ile Suriye ordusu karşılaştı

ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye’ye geliyor

ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

Gündeme bomba gibi düşen iddia! ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD'den skandal Türkiye kararı! 3 bakan yaptırım listesine alındı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.