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Putin'in tadı kaçtı! Tahıl koridorundaki durum canını sıktı: 'Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim'

07.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini üstlendiği tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı. Türkiye arabulucu ülke olmasaydı, tahılın ihtiyacı olan ülkelere değil, Avrupa ülkelerine gideceğini söyleyen Putin, tahılın yoksul ülkelerden ziyade AB ülkelerine gitmesinden rahatsızlığını dile getirirken konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ifade etti.

Putin'in tadı kaçtı! Tahıl koridorundaki durum canını sıktı: 'Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim'

Ukrayna-Rusya savaşıyla patlak veren gıda krizinin çözümü içini Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlendiği tahıl koridoru anlaşmasında tahılların AB ülkelerine gitmesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i şikayet ettirdi. Putin, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

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"TÜRKİYE OLMASAYDI FAKİR ÜLKELERE DEĞİL, AB ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKTİ"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin arabulucu ülke olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan tahıl anlaşmasına değindi. Putin, söz konusu anlaşma ile tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek şöyle konuştu:

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“Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Sonuç olarak size açıklıyorum değerli meslektaşlarım; Türkiye arabulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti.”

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Öte yandan Putin, Ukrayna ve AB'nin anlaşmanın koşullarına uymadığını, tahılın çoğunun yoksul ülkelere değil AB'ye gittiğini savunarak "görülmemiş insani felaket" yaşanmaması için bunun önüne geçeceğini söyledi.

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AB'ye tahıl ve gıda ihracatını kısıtlamaktan söz eden Putin, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini dile getirdi.

"Anlaşmalara saygı gösteriyoruz. Ama ortaya çıktı ki Batı'nın sadece bizi değil, en yoksul ülkeleri de resmen mahvetmişler" ifadelerini kullanan Putin aracı ülke olarak Türkiye'ye yapılan sevkiyatlar hariç tutulursa, 87 sevkiyattan sadece ikisinin BM Dünya Gıda Programı kapsamına girdiğini söyledi.

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“AVRUPA, ABD’NİN DİKTATÖRLÜĞÜNÜ KORUMAK İÇİN KENDİNİ FEDA EDİYOR”

Putin, Avrupa’nın sahip olduğu değerleri ABD’nin ‘diktatörlüğünü’ korumak için feda ettiğini belirterek şöyle konuştu:

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“Batılı ülkeler, sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmek, herkesi kendilerinin icat ettiği ve düzenli olarak ihlal ettiği kötü şöhretli ‘kurallara’ göre yaşamaya zorlamak için çabalıyorlar. Mevcut duruma bağlı olarak kuralları kendileri için sürekli değiştiriyorlar. Batılı seçkinler ile kendi vatandaşlarının çıkarları arasındaki uçurum giderek artıyor. Böylece, Avrupa'da ulaşılan endüstriyel gelişme düzeyi, insanların yaşam kalitesi, sosyo-ekonomik istikrar, tüm bunlar 'Avrupa-Atlantik birliği' adına Washington'dan gelen taleplerle hiçe sayılıyor. Aslında dünya meselelerinde ABD'nin diktatörlüğünü korumak uğruna feda ediliyor.”

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“RUSYA ACI ÇEKECEK SANDILAR”

“İlkbaharda, birçok yabancı şirket, bundan en çok bizim ülkemizin zarar göreceğini düşünerek Rusya'dan çekildiğini duyurmak için yarıştı” diyen Putin, “Ama şimdi Avrupa'da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl gerilediğini görüyoruz. En önemli nedenlerden biri de, elbette, Rusya ile ticari bağların kopmasıdır. Bu süreçleri hızlandıran, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ekonomi ve siyasetteki anlaşılması zor egemenliğinin yanı sıra Batılı seçkinlerin nesnel gerçekleri görme ve tanıma konusundaki inatçı isteksizliği ve hatta yetersizliğiydi” ifadelerini kullandı.

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BİRÇOK ÜLKE LİDERİ KATILDI

Rusya’nın uzakdoğu bölgesinde gerçekleşen 7. Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde düzenlenen "Çok Kutuplu Bir Dünya Yolunda" başlıklı panele Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Çanşu, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve geçtiğimiz yıl Myanmar’daki askeri darbeyi gerçekleştiren Myanmar Devlet İdare Konseyi Başkanı Min Aung Hlaing katıldı. Panele Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Tinh ise videolu mesaj gönderdi.

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(DHA-İHA-Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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