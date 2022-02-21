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Putin'in tanıma kararından Donetsk'te halk sokaklarda kutlama yaptı

21.02.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı. Donetsk ve Luhansk’ın tanınmasının ardından ise Donetsk'te halk sokaklarda kutlamalara başladı. Kutlamalardan videolar da sosyal medyadan paylaşıldı.

Putin'in tanıma kararından Donetsk'te halk sokaklarda kutlama yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal sesleniş konuşmasında Donetsk ve Luhansk ile ilgili kararlarını dünyaya duyurdu. Putin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donestk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

HALK SOKAKLARDA KUTLAMA YAPIYOR

Rusya tarafından bağımsızlığı tanınan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde halk sokaklarda kutlama yapmaya başladı.

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Rusya bayraklarıyla kutlama yapılırken, havai fişekler de patlatıldı. Sokağa çıkan Donetsk halkı Rusya lehine sloganlar da attı.

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Kutlama videoları ise sosyal medyada hızla yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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