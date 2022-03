Putin'in yakın dostu Steven Seagal Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklama sebebiyle tepki çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Seagel'i Rus işgalini kınamamakla suçladı. Bu açıklama sonrası Putin'in yakın dostu Steven Seagal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Steven Seagal filmleri nelerdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Rus sanatçı ile ilgili detaylar haberimizde.

PUTİN'İN YAKIN DOSTU STEVEN SEAGAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Steven Seagal 10 Nisan 1952 Amerika Birleşik Devletleri, Lansing, Michigan'da dünyaya geldi.

Steven Segal henüz çocuk yaşlardayken ailesi California'ya taşındı. Annesi Patricia Seagal bir tıp teknisyeni, babası Samuel Steven Seagal ise bir lisede matematik öğretmeni olarak çalıştı.

Steven Seagel'im annesinin İrlanda kökenli, babasının ise Yahudi olduğu biliniyor.

Steven Seagal çok genç yaşta, yaşı hakkında yalan söyleyerek Wagon Wheel adlı bir restoranda bulaşık yıkama işine girmiştir. Restoranda aşçılardan biri Japon Shotokan karate uzmanıydı. Seagal'ın mutfağın etrafında çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini farkedince ona Karate'nin temellerini öğretti.

1964 yılında Orange County Aikido Okulu'nun (Orange County Aiki Kai) kurucusu Usta Harry Kiyoshi Ishisaka'nın altında Aikido eğitimi almaya başladı. Ustası Seagal'ın hayatında en önemli savaş sanatları hocası olmuştur. Askeri amaçlar için babasıyla Japonya'ya gitti ve karate ustaları ile bir araya geldi.

Japonya'da kalmaya karar verdikten sonra Japonya'ya taşındı. Koichi Tohei'nin yönetimi altında onun 1. dan derecesi (Shodan) aldı. Seiseki Abe'nin öğrencisi olarak Aikido'ya çalışma devam etti. Aikido'nun 7. dan derecesi ve Shihan derecesinide alınca Japonya'da bir aikido dojo çalıştıran ilk yabancı oldu.

Seagal babası öğretim görevlisi olarak işinden emekli olunca, Osaka City'deki Juso'da (Aikikai'ye bağlı) Tenshin Aikido olarak bilinen örgütün yeni başkanı oldu.

Seagal, öğrencileri tarafından Sensei Take olarak bilinir. Japonya'da kaldıktan bir süre sonra, sınıf öğrencisi Haruo Matsuoka ile 1983 yılında ABD'ye döndü. California'daki Kuzey Hollywood'ta başlangıçta, bir aikido dojo okulu açtı ancak daha sonra Batı Hollywood şehrine taşındı. Seagal 1997 yılında Haruo Matsuoka ile yollarını ayırdı ve okulunu sorumluluğunu Matsuoka'ya bıraktı.

Seagal, 1999 yılında, PETA İnsani Ödülü'ne layık görüldü.

Bir işadamı olarak, Seagal birçok girişimler üstlenmiştir; (2015 itibarıyla) 5-16 milyon $ değerinde girişimleri olduğu tahmin ediliyor.

Steven Seagal şirketler kurucusu olarak, 2005 yılında kendi enerji içeceği olan Lightning Bolt'u pazarlamaya başladı.

2013 yılında Rus silah üreticisi ORSIS'i temsil etmeye başladı; tanıtım kampanyalarında göründü.

Steven Seagal, Mesleki başarılarının yanı sıra, aynı zamanda çevreci, bir hayvan hakları savunucusu ve Tibet'in bağımsızlık hareketi ve de 14. Dalai Lama olan Tenzin Gyatso'nun bir destekçisi olarak bilinir.

Steven Seagal, Sırbistan'a çeşitli ziyaretler sonrasında, 11 Ocak 2016 tarihinde Sırp vatandaşlığına kabul edildi ve Sırp Özel Kuvvetlerine Aikido eğitmeni olması istenmiştir.

Rusya Hükümet sözcüsü Dmitri Peskov, 3 Kasım 2016 tarihinde Seagel'a, Rus vatandaşlığı verildiğini açıkladı.

Seagel, açık sözlü siyasi görüşlüdür ve Vladimir Putin ile edindiği dostluğu ile tanınır. Seagal, Putin'i "büyük dünya liderlerinden biri" olarak anmaktadır.

STEVEN SEAGAL FİLMLERİ NELERDİR?

1988 Above the Law

1990 Hard to Kill

1991 Out for Justice

1992 Under Siege

1994 On Deadly Ground

1995 Under Siege 2: Dark Territory

1996 Executive Decision

1997 Fire Down Below

1998 The Patriot

1999 Get Bruce

2001 Exit Wounds

2002 Half Past Dead

2003 The Foreigner

2004 Out of Reach

2005 Into the Sun

2006 Mercenary for Justice

2007 Flight of Fury

2008 Pistol Whipped

2009 Against the Dark

2009 Steven Seagal: Lawman

2010 A Dangerous Man

2011 Born to Raise Hell

2012 Maximum Conviction

2013 Gutshot Straight

2014 Force of Execution

2014 A Good Man