Putin'in yeni hedefindeki ikinci ülke belli oldu! Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni hedefi ne? Putin ne istiyor?

Rusya, 24 Şubat Perşembe günü Ukrayna'ya saldırı açmıştı. Ukrayna topraklarındaki ilerleyişine devam eden Rus ordusu arkasında çok sayıda yaralı ve ölü bırakarak ilerliyor. İddialara göre Putin'in hedefindeki ikinci ülke de belli oldu. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus'tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları harita üzerinden yalanladı. Aynı harita üzerindeki başka bir önemli detaysa gözlerden kaçmadı.

RUSYA'NIN HEDEFİNDEKİ İKİNCİ ÜLKE

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna savaşı hakkında dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus'tan saldırı gerçekleştirildiğine dair iddiaları harita üzerinden yalanladı. Canlı yayında aynı haritada gösterilen i işaretleri dünya basınını karıştırdı. Haritada Rusya'nın hedefinde neler olduğu açık bir şekilde ortaya döküldü.

RUSYA MOLDOVA'YA MI SALDIRACAK?

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kenti üzerinden Moldova'nın Ukrayna sınırındaki Rus ayrılıkçıların yaşadığı Transdinyester bölgesine çekilen ok işareti, akıllara Rusya tarafından askeri müdahalede bulunulacak sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını getirdi. Ukrayna'yı dört bölüme ayırarak gösteren işgal haritası, Ukrayna ordusunun komuta bölgeleriyle uyumlu ve Belarus'tan, Ukrayna'nın doğu sınırı boyunca hedefteki noktaları gösteriyor.

DÜNYA BASINI KARIŞTI

Lukaşenko'nun ajanslara düşen görüntüleri gündem olurken batı medyası haberi, 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' 'Sırada Moldova mı var' gibi başlıklarla duyurdu.



