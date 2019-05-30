Putin, INF Anlaşması’nı askıya alacak tasarıyı Duma’ya sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçov arasında 1987’de imzalanan Kısa ve Orta Menzilli Füzelerin Azaltılması (INF) Anlaşması’nın askıya alınmasıyla ilgili kanun tasarısını Rusya Federasyonu Meclisi Duma’ya sundu.

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Putin’in Duma’ya sunduğu kanun tasarısının Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki INF Anlaşması’nın durdurulmasını öngördüğünü söyledi. Volodin, Duma’nın bir saat içinde kanun tasarısını ele alacağını ve görüşüleceği tarihi belirleyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce INF’den çıkacağını açıklamış ve Çin ile silahların sınırlandırılması konusunda yeni bir anlaşma ihtimali olduğunu göz ardı etmediğini söylemişti. Trump’ın INF anlaşmasından çekildiğini açıklaması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2 Şubat’ta anlaşmayı askıya alacağını açıklamıştı.

