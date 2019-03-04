Putin INF’yi Durduran Kararnameyi İmzaladı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soğuk Savaş dönemi anlaşmalarından Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasına bağlılığını askıya alan bir kararnameye imza attı.

Trump yönetiminin Moskova’nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından Rusya da geçen ay anlaşmayı askıya alacağını bildirmişti.

Rusya anlaşmanın dışına çıktığı iddialarını reddediyor ve ABD’yi anlaşmayı bozmakla suçluyor.

Putin, Washington’un ‘anlaşmayı ihlali’ sona erene kadar anlaşmadan çekilme emri verdi ve Dışişleri Bakanlığı’ndan anlaşmanın diğer imzacı ülkelerine Rusya’nın bu kararını bildirmesini istedi.

Washington, Rusya’nın antlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek 1987’de imzalanan INF kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını, Rusya’nın ihlallere son vermemesi halinde de antlaşmadan tamamen çekileceğini açıklamıştı. Amerika bu kararla yeni füze geliştirme imkanının da önünü açmıştı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması her iki tarafın da Avrupa’da kısa ve orta menzilli kara füzeleri konuşlandırmasını yasaklıyor. Söz konusu antlaşmanın yürürlükten kalkması Washington ve Moskova arasında yeni bir silahlanma yarışının başlaması olasılığını gündeme getiriyor.

