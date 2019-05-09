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Putin İran nükleer anlaşması gündemiyle Güvenlik Konseyini topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

Putin İran nükleer anlaşması gündemiyle Güvenlik Konseyini topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı ile ilgili olarak Güvenlik Konseyini acil topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Konsey üyeleri ile Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin bir kısmını durdurma kararı almasını görüştü.

Görüşmede, gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki son duruma da değinildiği ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını açıklamıştı.

Ruhani, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımlar atmamaları durumunda sonraki aşamada "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını" ve "Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" belirtmişti.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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