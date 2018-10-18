Putin: ‘IŞİD Suriye’de 700 Kişiyi Rehin Aldı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD militanlarının Suriye’nin ABD destekli güçlerin denetimindeki bir bölgesinde yaklaşık 70 kişiyi rehin aldığını söyledi. Putin, IŞİD’in bu kişilerin bazılarını infaz ettiğini ve infazlara devam edeceği mesajını verdiğini söyledi.
Karadeniz kıyısındaki Soçi’de konuşan Putin, rehineler arasında çok sayıda Amerikalı ve Avrupalı’nın da olduğunu kaydetti. Putin, IŞİD’in Fırat Nehri’nin ABD ve ABD destekli güçlerin kontrolundaki sol yakasında elinde bulundurduğu topraklarda denetimi genişlettiğini bildirdi.
Militanların taleplerinin neler olduğunu açıklamayan Putin, “Ultimatomlar, somut talepler yayınladılar ve bu ultimatomlar yerine getirilmediği takdirde her gün 10 kişiyi infaz edeceklerini duyurdular. Önceki gün 10 kişiyi infaz ettiler” diye konuştu.
TASS haber ajansı dün geçtiği bir haberde, IŞİD militanlarının 13 Ekim’de ABD destekli güçlerin kontrolu altındaki bir bölgede bir mülteci kampına saldırdıktan sonra Deyr-el Zor’da 700 civarında kişiyi rehin aldığını bildirmişti.
TASS, militanların 130 civarında aileyi kaçırdığını ve onları Hajik kentine götürdüğünü belirtmişti.
‘Nükleer silahları sadece misilleme amaçlı kullanırız’
Putin ayrıca, Rusya’nın ancak bir füze saldırısına uğraması halinde nükleer silahlara başvuracağını söyledi.
Rusya’nın askeri doktrininin önleyici bir nükleer taaruzu öngörmediğini belirten Putin, Rusya’nın ancak erken uyarı sistemlerinin kendi topraklarına doğru füzeler geldiğini tespit etmesi halinde nükleer silahları harekete geçireceğini kaydetti.
Bir politika forumunda konuşan Putin, “Rusya topraklarına bir saldırının geldiğini gördüğümüzde misilleme yaparız” dedi. Bunun küresel bir felaket anlamına geleceğini kabul eden Putin, ancak bunu başlatanın kendileri olmayacağını ifade etti.
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