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PUTİN İSTANBUL'DAN AYRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:33 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS -  İSTANBUL / DHA Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, İstanbul'da katıldığı programın ardından akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı.  Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne 17.45 sıralarında gelen Putin, Rusya Devlet Başkanlığı'na ait özel uçakla ile İstanbul'dan hareket etti.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, İstanbul'da katıldığı programın ardından akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne 17.45 sıralarında gelen Putin, Rusya Devlet Başkanlığı'na ait özel uçakla ile İstanbul'dan hareket etti. Putin'i İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra Türk ve Rus yetkililer uğurladı.

Görüntü Dökümü
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Putin'in konvoyunun havalimanına gelişi
-Konukevine giriş
Genel ve detay

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