Putin: İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği gerginlik yaratacak

NATO zirvesi sonrasında Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını artırdığı bildiriliyor.Türkiye‘nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine yeşil ışık yakması sonucu iki ülkenin NATO'ya üyelik süreci başlarken, Rusya lideri Vladimir Putin'den uyarı geldi.

İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ye girmemeleri yönünde tehdit ettiğini reddeden Putin, ancak Rusya'nın askeri karşı tedbirler alacağını belirtti.

Türkmenistan ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Rusya lideri, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda bizi endişelendiren birşey yok" dedi ve ekledi "Ancak şunu anlamaları gerekiyor. Önceden onlara karşı bir tehdit yoktu. Ancak orada birliklerin konuşlandırılması ve altyapı kurulması halinde buna yanıt vermemiz gerekecektir ve bize yönelik tehditlerin geldiği bölgeye yönelik olarak aynı tehditlerde bulunmamız gerekir."

"Bir miktar gerginlik olacak"

Putin İsveç ve Finlandiya'yı kast ederek "Aramızdaki herşey iyiyidi. Ama şimdi bir miktar gerginlik olacak. Bu net, bu konuda şüphe yok, başka bir yöne gidemez" dedi.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası İsveç ve Finlandiya'nın tarafsız ilkesinden vazgeçerek, NATO üyeliğine dair planlarını açıklamalarının ardından Rusya bunun sonuçları olacağını belirtmişti.

NATO zirvesinin yapıldığı Madrid'de başlayan üyelik süreci ile ittifakın Rusya ile kara sınırı 1300 kilometre daha uzamış olacak.

Rusya saldırıları artırdı

Öte yandan Rusya'nın NATO zirvesi sonrasında Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdığı bildiriliyor. Zirvede NATO, Rusya'yı Batı'ya yönelik "en ciddi tehdit" olarak tanımladı.

Ukraynalı yetkililer ülkenin doğusundaki Lısıçansk'tan sivilleri tahliye etmeye çalıştıklarını açıkladı. Kentte halen 15 bin sivilin Rus bombardımanı altında bulunduğu belirtiliyor.

dpa, rtr / SSB, JD

