Putin: Karadeniz’deki olay Ukrayna’nın provokasyonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz’de yaşanan gerginliğin gelecek yıl mart ayında Ukrayna'da yapılacak seçimleri maniple etme niyetiyle tertiplenmiş bir provokasyon olduğunu söyledi.

Moskova’da katıldığı bir finans forumunda açıklamalarda bulunan Putin, Kerç Boğazı'nda Pazar günü meydana gelen olayı "devlet başkanı da dâhil olmak üzere Ukrayna’nın mevcut liderliği tarafından Mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinde hız kazanmak için organize edilmiş bir provokasyon" olarak tanımladı.

Putin, "Devlet başkanı tahminlere göre beşinci sırada ve bu yüzden bir şeyler yapması gerekiyordu. Savaş hukukunu devreye sokmak için bir bahane olarak da bu kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında Kırım Yarımadası’nın ilhakıyla başlayan gerginlik Pazar günü Kerç Boğazı’nda yaşanan olayla tırmanmıştı. Rusya, Ukrayna donanmasına ait üç askeri geminin Karadeniz'den Azak Denizi'ne girişine önce bir şileple engel olmuş, ardından Rus sınır muhafaza gemilerinden Ukrayna gemilerine ateş açılmıştı. Üç Ukrayna gemisini ele geçiren ve Kerç'e getiren Rus yönetimi gemilerde görevli 24 askerden 12’sini tutuklamıştı.