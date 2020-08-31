HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin karşıtı Rus gazeteci saldırıya uğradı

Putin karşıtı Rus gazeteci saldırıya uğradı

31.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kremlin karşıtı tutumuyla tanınan gazeteci ve aktivist Yegor Şukov, uğradığı saldırıda ağır yaralandı.

Putin karşıtı Rus gazeteci saldırıya uğradı

Yüzünde kesikler oluşan Şukov hastaneye kaldırıldı.Kremlin karşıtı aktivist ve gazeteci Yegor Şukov, Moskova'da saldırıya uğradı. Şukov'un uğradığı saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.

Rusya'da yayın yapan radyo istasyonu Echo Moskvy'nin Pazartesi günü aktardığına göre, 22 yaşındaki aktivist yüzündeki derin kesikler ve beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Pazar günkü yayınının ardından kimliği belirsiz iki kişinin Şukov'un evinde pusu kurduğu ve Şukov'a saldırdığı belirtiliyor. Şukov'un ekibi, sosyal medya üzerinden gazetecinin nasıl yaralandığını gösteren görüntüler yayınladı. Yayınlanan görüntüler, genç aktivistin yerdeyken de kafasına vurulmaya devam edildiğini gösteriyor.

Echo Moskvy Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, Şukov'un saldırıyla ilgili olarak polise şikayette bulunduğunu açıkladı.

Rusya'da tanınan bir blog yazarı olan Şukov, daha önce, Rusya'nın devlet başkanı olmak istediğini de söylemişti. Siyaseten yetenekli ve hazırcevap bir kişi olarak tanınan Şukov, geçen yıl düzenlenen protesto eylemlerinde öğrenci olarak yer almıştı. Bir mahkeme, gözaltına alınan genç aktivisti üç yıl boyunca şartlı gözetim altında tutulması koşuluyla şartlı salıvermiş ve Şukov'un internet üzerinden kendi video kanalından yayın yapmasını yasaklamıştı. Bunun üzerine gazeteci, Echo Mosvky için çalışmaya başlamıştı.

Şukov'un videoları, yüksek izlenme oranlarına sahip. Şukov daha önce Rusya'nın önde gelen muhalif siyasetçisi Aleksey Navalni ile de röportaj yapmıştı.

dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Okullarda koronavirüs önlemleri: İngiltere’de ders esnasında kasıtlı olarak öksürdüğü tespit edilen öğrenciler disipline gönderilecek Okullarda koronavirüs önlemleri: İngiltere’de ders esnasında kasıtlı olarak öksürdüğü tespit edilen öğrenciler disipline gönderilecek
'Sosyal mesafe kuralı modası geçmiş bilime dayanıyor' 'Sosyal mesafe kuralı modası geçmiş bilime dayanıyor'
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Diğer Haberler
Uçurtmaya takılan 3 yaşındaki kız metrelerce havalandı
Uçurtmaya takılan 3 yaşındaki kız metrelerce havalandı
Norveç'te İslam karşıtı bir grup Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttı
İslam karşıtı bir grup Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs yüzlerce can daha aldı
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs yüzlerce can daha aldı
Okullarda koronavirüs önlemleri: İngiltere’de ders esnasında kasıtlı olarak öksürdüğü tespit edilen öğrenciler disipline gönderilecek
Okullarda koronavirüs önlemleri: İngiltere’de ders esnasında kasıtlı olarak öksürdüğü tespit edilen öğrenciler disipline gönderilecek
Avustralya’da korkutan artış... Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir günde 41 kişi öldü
Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir günde 41 kişi öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.