HABER

Putin, Kerç krizi için Merkel’le anlaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 20:11 | Son Güncelleme

G20 Zirvesi için Arjantin’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in baş başa yaptığı kahvaltıda Merkel’in Putin’i Kerç krizi için 4’lü Zirve yapmaya ikna ettiği öğrenildi.

Putin, Kerç krizi için Merkel’le anlaştı

G20 Zirvesi için Arjantin’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in baş başa yaptığı kahvaltı da görüşülen konular kamuoyuyla paylaşıldı. İkilinin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı Krizi ve Suriye’de kurulacak Anayasa Komisyonu hakkında konuştuğu öğrenildi. Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert’in yaptığı açıklamada, Merkel’in Putin’i Kerç krizini görüşmek için Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya arasında danışmanlar seviyesinde zirve yapılmasına ikna ettiği söylendi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin İstanbul Zirvesi’nde Suriye konusunda alınan kararların uygulanması için daha fazla gayret sarf edilmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna savaş gemileri, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki Kerç Boğazı’na gitmiş, Rusya 3 gemiyi ele geçirerek mürettebatı gözaltına alınmıştı.

(İHA)

PARTNERİç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!
Erdoğan Arjantin’de Putin’le GörüştüErdoğan Arjantin’de Putin’le Görüştü
Selçuk Şirin’e Jacobs ÖdülüSelçuk Şirin’e Jacobs Ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel putin G20 Zirvesi kerç boğazı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den gündemi sarsacak 'anket' uyarısı

AK Parti'den gündemi sarsacak 'anket' uyarısı

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek!

AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek!

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Rusya'nın emrinde olan Suriye bir haftadır Muhalifleri bombalıyor. Merkele zararı yoktur. Artık Uyanmaliyiz. Danışıklı dövizlerle Türkiye'de olan 4 milyon Suriyelinin 6 milyona çıkarmak istiyorlar. Botlarla hava yoluyla kara yoluyla Tüm göçmenleri Avrupa'ya Rusya'ya gönderelim. Belki halimizden anlarlar.
İDLİB anlaşması uzun sürmedi. Putinde güvenilmez komşu olduğunu kanıtladı
4 milyon doğura doğura zaten 6 milyon oldu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
G-20'de 2019 ile 2020 yılının dönem başkanları belli oldu

G20'nin dönem başkanları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kritik görüşmeden ilk fotoğraf

Kerç Boğazı krizi, Ukraynalı siyasileri birbirine düşürdü

Karadeniz'deki gerilim bakanları birbirine düşürdü!

Fransa yine sokakta! Polisten sert müdahale

Avrupa daha önce böylesini görmedi! Çığ gibi büyüyor

Putin'le görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Kritik görüşme sonrası ilk açıklama!

Endonezya'da korkutan deprem!

Endonezya'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.