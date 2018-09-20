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Putin, keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden hedefi vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 04:03 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'nın Kubinka bölgesindeki Patriot Parkı'nda düzenlenen, silahlı kuvvetlerin törenine katıldı. 600 metreden 5 kez atış yapan Putin, tüm hedefleri vurdu.

Putin, keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden hedefi vurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'nın Kubinka bölgesindeki Patriot Parkı'nda düzenlenen, Silahlı Kuvvetlerin törenine katıldı.

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Törenden sonra askeri mühimmat ve silahların bulunduğu bölümü gezen Putin, bu esnada bir keskin nişancı tüfeği ile atış talimi yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı SVÇ-308 adlı keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden 5 kez atış yaparak hedefi vurdu.


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Rusya Vladimir Putin putin keskin nişancı tüfeği

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