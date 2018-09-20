Putin, keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden hedefi vurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'nın Kubinka bölgesindeki Patriot Parkı'nda düzenlenen, Silahlı Kuvvetlerin törenine katıldı.
Törenden sonra askeri mühimmat ve silahların bulunduğu bölümü gezen Putin, bu esnada bir keskin nişancı tüfeği ile atış talimi yaptı.
Rusya Devlet Başkanı SVÇ-308 adlı keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden 5 kez atış yaparak hedefi vurdu.
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