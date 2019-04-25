Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Lideri Kim Jung-un ile yaptığı görüşmenin neticesinden memnun olduğunu söyledi. Putin, "İkili ilişkilerimizi, ABD’nin yaptırımlar meselesini, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması meselesini ele aldık. Bu konuları detaylı olarak konuştuk" dedi.

Putin, Kuzey Kore ile Güney Kore ilişkilerinin düzelmesi için önce uluslararası hukukun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek "Güçlünün değil uluslararası hukukun koyduğu kuralların hakim olması gerekir. Bu, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması gibi kompleks bir durumun düzeltilmesi için atılması gereken ilk adımdır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Russky adasındaki Uzak Doğu Federal Üniversitesinde Kuzey Kore Lideri ile görüşmesinden sonra yaptığı basın toplantısında Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılmasını kendilerinin de istediğini Kuzey Kore’nin bunun için egemenliğinin garanti altına alınmasını istediğini söyledi.

Putin bunun yalnızca ABD ile Kuzey Kore arasında yapılan görüşmelerle sağlanamayacağını, güçlünün değil uluslararası hukukun hakimiyetinin önemli olduğunu söyledi. Putin, bunun için uluslararası hukuka üstünlük verilmesini istediğini söyledi.

Putin, Kuzey ve Güney Kore arasında demiryolları ve petrol boru hattının açılmasını da istediklerini ancak Güney Kore’nin tek başına buna karar veremediğine vurgu yaptı.

Putin, Kuzey Kore vatandaşlarının Rusya’da çalıştıklarını ve iyi iş yaptıklarını da belirtti. Ukrayna ile ilişkileri yeniden düzeltmek istediklerini bunun tek taraflı olarak yapılamayacağını söyleyen Putin Poroşenko’nun siyasetinin başarısız olduğunu yeni başkanın gördüğünü belirterek yeni başkanın siyasetini de bekleyip göreceklerini belirtti.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti