Putin krizi! Törene davet etmişlerdi, 'Tutuklama' çağrısına Meksika'dan yanıt geldi

Ukrayna, Meksika’dan ülkenin yeni Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un yemin törenine katılması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutuklanmasını talep etti. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ukrayna’nın talebini reddederek, "Bunu yapamayız. Bu bize bağlı değil” dedi.

Claudia Sheinbaum

YEMİN TÖRENİNE DAVET EDİLMİŞTİ

Sheinbaum'un ekibi, Putin de dahil olmak üzere bu hafta başında Meksika'nın diplomatik ilişkilerini sürdürdüğü tüm ülkelere bir "diplomatik bildirim" göndererek, yemin törenine katılmaya davet etmişti.

UKRAYNA'DAN ÇAĞRI

Ukrayna'nın Meksika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan bir tutuklama emri olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Meksika hükümetinin Vladimir Putin'in hakkında tutuklama emri bulunan bir savaş suçlusu olduğunun farkında olduğunu umuyoruz” ifadeleri kullanılarak, Meksika hükümetinin buna uyacağından emin olunduğu aktarıldı.

SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDİLMİŞTİ

UCM, geçtiğimiz yıl Putin hakkında tutuklama emri çıkarmış ve yüzlerce çocuğu Ukrayna'dan Rusya’ya yasadışı yollarla kaçırdığı için savaş suçu işlemekle suçlamıştı. Rusya UCM'ye üye değil fakat Meksika UCM’ye üye.

Haziran ayında Putin, Obrador'un müttefiki olan Sheinbaum'u seçim zaferinden dolayı tebrik etmiş, Meksika'yı "Rusya'nın Latin Amerika'daki tarihi dost ortağı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır