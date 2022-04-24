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  4. Putin'le görüşmeye gidecekti! Ukrayna'dan dikkat çeken çağrı geldi... "Konuşması gereken konu bu"

Putin'le görüşmeye gidecekti! Ukrayna'dan dikkat çeken çağrı geldi... "Konuşması gereken konu bu"

24.04.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceği öğrenilmişti. Söz konusu görüşmeye ilişkin Ukrayna'dan bir çağrı geldi. Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesinin gerçekleştirilemediğini açıklayan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Guterres'i ateşkes talep etmeye çağırıyorum." dedi. Vereşuk açıklamasında "Barış hakkında konuşmaya hazırlanıyorsa konuşması gereken konu bu." şeklinde konuştu.

Putin'le görüşmeye gidecekti! Ukrayna'dan dikkat çeken çağrı geldi... "Konuşması gereken konu bu"

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Ukrayna’nın Mariupol kentinde bugün yapılması planlanan sivil tahliyeleri Rusya’nın saldırıları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

UKRAYNA'DAN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'E ÇAĞRI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, "Bugün Mariupol’den sivillerin tahliyeleri gerçekleştirilemedi. Yarın aynı bölgeden tekrar sivillerin güvenli geçişini sağlamak için tahliye çalışmaları devam edecek. Moskova’ya gidecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ateşkes talep etmeye çağırıyorum. Guterres, Moskova’da barış hakkında konuşmaya hazırlanıyorsa konuşması gereken konu bu" ifadelerini kullandı. (İHA)

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, geçtiğimiz günlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtmişti. Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söylemişti. Son olarak BM Genel Sekreteri Guterres'in Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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