Putin: "Libya konusu Moskova’ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2019 yılı değerlendirme toplantısında, "Libya konusu Moskova’ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yıl 15.sini gerçekleştirdiği yıl sonu değerlendirme toplantısına Rusya, ABD ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden toplam bin 895 gazeteci katıldı. Özellikle Rusya-ABD ilişkilerine dair soru alan Putin, rakibi olarak görülen ülkenin kendilerine karşı politikalarını eleştirdi. ABD ile Rusya arasında süren ve önümüzdeki Şubat ayında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) üzerine açıklamalarda bulunan Putin, Rusya olarak bu anlaşmayı uzatma konusunda istekli olduklarını belirterek ABD tarafından henüz bir cevap alamadıklarını ifade etti.

Trump’ın azil süreci

ABD Başkanı Donald Trump’ın iç politikada süren azil süreciyle ilgili görüşlerini dile getiren Putin, "Trump’ın azil süreci tamamen yapay gerekçelere dayanıyor. Tüm bu süreç, seçimi kaybeden Demokratların giriştiği iç kavganın neticesi. Trump’ı ilk başta Rusya’yla iş birliği yapmakla suçlamışlardı. Şimdi de Ukrayna’ya baskı yapmakla itham ediyorlar. ABD Temsilciler Meclisi’nin görevden azlini onaylamış olmasının, Trump’ın başkanlığının sonu olduğundan emin değilim. Senato’nun Trump’ı görevden alacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.