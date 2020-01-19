Putin, Libya krizinde Rusya ve Türkiye'nin ateşkes çabalarını değerlendirdi:

BERLİN (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya krizi konusuda Türkiye ve Rusya'nın başarılı çalışmaları sonucunda Berlin'de uluslararası bir konferansın yapıldığını vurgulayarak, "Çalışmalara devam edeceğiz ve bu çatışmayı bitireceğiz." dedi.

Putin, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin basına açık bölümünde konuştu.

TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için 8 Ocak'ta İstanbul'a yaptığı ziyarette sıcak bir atmosfer oluşturulduğunu kaydeden Putin, hattın açılışının, enerji alanında her iki ülke ve Avrupa için çok önemli bir olay olduğunu dile getirdi.

- "Ortak noktalar bulmayı ve uzlaşmayı öğrendik"

Türkiye ile Rusya arasında birçok alanda ilişkilerin çok sıcak ve samimi olduğunu belirten Putin, "Hemen hemen tüm alanlardaki diyaloğumuz bazen kolay sürdürülemese de biz her zaman her iki taraf için de uygun ortak noktalar bulmayı ve uzlaşmayı öğrendik. İlişkilerimiz iki komşu arasında olabilecek yapıcı iş birliğinin parlak örneğidir diyebilirim." ifadelerini kullandı.