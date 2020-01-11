Putin: "Libya’da çatışan tarafların ateşkesi sağlayacağını umuyoruz"

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya’da taraflar arasında ateşkesin sağlanacağını umduklarını söyledi.

Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Kremlin Sarayı’nda görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında uluslararası ve bölgesel güncel meseleleri Merkel ile detaylı görüştüklerini belirten Putin, öncelikle Libya’daki durumu ele aldıklarını kaydetti.

Libya’da büyük ölçekli çatışmaların devam ettiğini ve terör faaliyetlerinin arttığını kaydeden Putin, ülkede ekonomik ve sosyal alandaki durumun da herkes için kötüleştiğini bildirdi.

Putin, tüm bunların sadece bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalamadığını, aynı zamanda Avrupa’yı da yasa dışı göç, kaçakçılık, silah ve uyuşturucunun yayılması bakımından olumsuz etkilediğini aktardı.

Libya’da Halife Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasındaki çatışmaların artık sona ermesinin önemli olduğunu vurgulayan Putin, “(Libya’da) ateşkesi sağlamak, ülke içindeki bölünmenin üstesinden gelmek ve birleşik devlet kurumlarının oluşturulması hedefiyle siyasi sürecin yeniden sağlanması için tedbirler almak önemlidir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın itibarıyla Libya’da tarafların çatışmalara son vermesi için ortak açıklama yaptık.” diye konuştu.