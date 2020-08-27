HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin: Lukaşenko'ya destek için özel polis gücü oluşturduk

Putin: Lukaşenko'ya destek için özel polis gücü oluşturduk

27.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protesto dalgasıyla karşı karşıya olan Belarus Devlet Başkanı Aleksender Lukaşenko'ya destek için polis gücü hazırladıklarını duyurdu.

Putin: Lukaşenko'ya destek için özel polis gücü oluşturduk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protesto dalgasıyla karşı karşıya olan Belarus Devlet Başkanı Aleksender Lukaşenko'ya destek için polis gücü hazırladıklarını duyurdu.

Rusya devlet televizyonu Rossiya 24 kanalına konuşan Putin, şimdiye kadar Rusya'nın müdahalesine ihtiyaç duyulmadığını da sözlerine ekledi.

Bloomberg'in haberine göre Putin, "Lukaşenko benden özel bir koruma gücü oluşturmamı istedi ve bunu yaptım. Ancak durum kontrolden çıkmadıkça bunu kullanmamak üzerinde hemfikiriz." dedi.

26 yıldır ülkeyi yöneten Lukaşenko, 9 Ağustos'ta gerçekleşen seçimlerde resmi sonuçlara göre oyların yüzde 80'ini aldı. Tartışmalı seçimin sonuçlarına göre yüzde 10 oy alan Svetlana Tikhanovskaya ise seçim sonuçlarını kabul etmedi ve oyların adil bir şekilde sayılması halinde oy oranının yüzde 60 ile 70 arasında olacağını söyledi.

Seçimin ardından güvenliğiyle ilgili kaygılardan dolayı Litvanya'ya gittiğini açıklayan ana muhalefetin adayı Tikhanovskaya, ülke genelinde büyük eylemler düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

O günden bu yana Belarus'un başkenti Minsk, devasa sokak eylemlerine sahne oluyor.

Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemlerde şimdiye kadar 7 bin kişi gözaltına alındı ve en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni bir seçim yapılması çağrılarını reddeden Lukaşenko ise NATO'yu suçluyor ve muhalefetin "dış kaynaklı devrimciler" tarafından kışkırtıldığını savunuyor.

Lukaşenko sık sık "Avrupa'nın son diktatörü" olarak anılıyor.

Seçimlerden sonraki eylemlerde Moskova, Belarus Devlet Başkanı'nın yanında olduğunu ifade etmişti ve Batı'yı "Belarus'un içişlerine karışmamak" konusunda uyarmıştı.

Tass haber ajansı, Putin'in Belarus'ta olanlar karşısında "kayıtsız kalmayacaklarını" söylediğini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Bilim dünyası şimdiden uyardı: Aşı obezlerde işe yaramayacak!Bilim dünyası şimdiden uyardı: Aşı obezlerde işe yaramayacak!
Erdoğan’ın cuma günü müjdesi ne? Erdoğan’ın cuma günü müjdesi ne?
En Çok Okunan Haberler
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
İstanbul’da küçük çocuğa köpek saldırısı!
İstanbul’da küçük çocuğa köpek saldırısı!
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
ABD son 24 saatte koronavirüsten 1229 kişi hayatını kaybetti
ABD son 24 saatte koronavirüsten 1229 kişi hayatını kaybetti
Başkan Trump ‘aldatmaca’ kelimesini 250 kez kullandı
Başkan Trump en çok o kelimeyi kullandı!
Putin: Rusya'nın eylülde ikinci bir Kovid-19 aşısı olacak
Putin: Rusya'nın eylülde ikinci bir Kovid-19 aşısı olacak
Çin’de 7 yaşındaki bir çocuğun boğazından 18 cm’lik kalem çıkartıldı
7 yaşındaki bir çocuğun boğazından 18 cm’lik kalem çıkartıldı
Amazonların başkentinde koronavirüse karşı sürü bağışıklığı sağlanmış olabilir
O kentte sürü bağışıklığı sağlanmış olabilir!
Bilim dünyası şimdiden uyardı: Aşı obezlerde işe yaramayacak!
Bilim dünyası şimdiden uyardı: Aşı obezlerde işe yaramayacak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.