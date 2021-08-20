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Putin, Merkel'le görüşmesine çiçekle geldi

20.08.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, görev süresi sona ermeden önce düzenlediği yurt dışı ziyaretlerinde son durağı Rusya oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı olarak Moskova’ya son ziyaretini gerçekleştiren Merkel ile görüşmeye çiçekle geldi.

Putin, Merkel'le görüşmesine çiçekle geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi sona ermek üzereyken son yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere geldiği Moskova’da resmi törenle karşılanan Merkel, Kremlin Sarayı bahçesinde Putin ile bir araya geldi.

KARŞILIKLI SICAK MESAJLAR

Kremlin Sarayı’nın bahçesinde yer alan Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bırakan ikili, daha sonra Kremlin Sarayı’na geçerek basın açıklaması düzenledi. Rusya Lideri Putin ise, basın açıklaması öncesi Başbakan Merkel ile görüşmeye çiçekle geldi. Görüşme öncesinde ise ikili, yaptığı açıklamalarda karşılıklı olarak sıcak mesajlar verdi.

Rusya lideri Putin yaptığı açıklamada, Almanya’nın, Rusya için hem Avrupa’da, hem de dünyada ana ortaklardan biri olduğuna dikkat çekerken Almanya ile Rusya arasındaki artan ticarete vurgu yaptı.

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Almanya Başbakanı Merkel ise yaptığı açıklamada, bunun bir veda ziyareti olmasının yanında çalışma ziyareti olduğunu söyleyerek, Putin ile Afganistan ve Libya gibi konuları ele alacaklarını ifade etti. Açıklamasında, zaman zaman Rusya ile görüş ayrılıkları olduğuna değinen Merkel, "Anlaşmazlıklarımız olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızda fayda var" ifadelerini kullandı.

Daha sonra liderler, gazetecilere yaptıkları kısa açıklamaların ardından basına kapalı görüşmeye geçti. (İHA)

Merkel Moskova'ya GidiyorMerkel Moskova'ya Gidiyor


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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Vladimir Putin
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