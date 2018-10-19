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Putin, Merkel ve Macron Suriye Zirvesi İçin İstanbul’a Geliyor

19.10.2018 13:18 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya, Almanya Fransa'nın katılımıyla liderler düzeyinde gerçekleşecekk Suriye Zirvesi 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

Putin, Merkel ve Macron Suriye Zirvesi İçin İstanbul’a Geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye krizi konusunda düzenlenecek 4’lü zirvenin 27 Ekim tarihinde İstanbul’da yapılacağını söyledi.

Zirveye Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa katılacak. Söz konusu zirve liderler düzeyinde gerçekleşecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katılacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın zirvede İdlib konusu başta olmak üzere Suriye krizine ilişkin konuların görüşüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Merkel de Ekim ayı içerisinde liderler düzeyinde bir zirve gerçekleştirileceğini söylemiş ancak detay vermemişti. Erdoğan, Eylül ayında da İran’ın başkenti Tahran’da Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle de Suriye konusunda bir zirveye katılmış ve görüşmelerin sonunda 12 maddelik Tahran bildirisi imzalanmıştı.

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