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Putin “Merkez-2019” tatbikatını izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

Rusya’nın güneyinde 8 ülkeden 128 bin askerin katıldığı Merkez-2019 askeri tatbikatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile takip etti

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın güneyinde yapılan “Merkez-2019” askeri tatbikatını izledi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Donguz poligonundaki tatbikatın ana etabını Putin ile birlikte Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da takip etti. Ayrıca Putin ve Ceenbekov, tatbikat bölgesinde incelemelerde bulundu.

Putin, tatbikatı terörle mücadele dahil öngörülemeyen durumlara karşı ordunun hazırlığı olarak nitelendirdi.

16 Eylül’de başlayan Merkez-2019 tatbikatı Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılıyor.

Tatbikatta Rusya, Çin, Pakistan, Kırgızistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan’dan 128 bin asker, 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi yer alıyor.

Merkez-2019 tatbikatı 21 Eylül'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Merkez-2019" tatbikatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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