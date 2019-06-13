Putin, Modi ile bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dönem başkanlığını Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un yaptığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı’ndan Vladimir Putin’in Modi’ye ithafen hazırladığı mesaj yayınlandı. Mesajda Putin, Modi’yi öncelikle yakın zamanda yapılan seçimleri kazanarak yeni döneme başladığı için tebrik etti.

“Geçtiğimiz yıllar içerisinde muazzam anlaşmalar yaptık”

Putin mesajının devamında Modi’ye ithafen, “Sayın Başbakan, geçtiğimiz yıllar içerisinde ülkelerarası ilişkilerimizi yükseltecek muazzam anlaşmalar yaptık. Bu ilişkiler sizin kişisel çabanızda ve Rusya- Hindistan ilişkilerini geliştirmeye olan ilginizle istikrarlı bir şekilde arttı” ifadelerini kullandı.