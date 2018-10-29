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Putin Nükleer Anlaşmadan Çekilme Konusunu Trump’la Konuşmak İstiyor

29.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Lideri Putin'in, ABD Başkanı Trump'la Paris'te, nükleer füzeler anlaşması konusunu görüşeceği belirtildi

Putin Nükleer Anlaşmadan Çekilme Konusunu Trump’la Konuşmak İstiyor

Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika’nın 1987 yılında Rusya’yla imzaladığı nükleer füzelere yönelik anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Söz konusu anlaşma Amerika ve Rusya’yı menzili 500 ila 5500 km olan nükleer başlık taşıyan füzeler geliştirmekten alıkoyuyor.

Trump anlaşmadan çekilme gerekçesini Rusya’nın hali hazırda anlaşmayı INF adıyla bilinen anlaşmayı ihlal etmesi olarak göstermişti. Daha önce de Obama yönetiminde uzmanlar Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair açıklamalarda bulunuyorlardı. Uluslararası kamuoyu Trump’ın kararını kaygıyla karşılarken Rusya tarafından bugün bir açıklama daha geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in anlaşmadan çekilme konusunu Başkan Trump’la görüşmek istediği söylendi.

Peskov, “Amerika’nın INF anlaşmasından çekilmesi bağlamında halen stratejik istikrar konusunda çok sayıda yanıt bekleyen soru var. Tüm bunlar iki liderin gündeminde olacaktır” dedi.

Trump ve Putin, Paris’te düzenlenecek, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yüzüncü yılı etkinliklerinde biraraya gelecekler. Söz konusu etkinlik 11 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

Uzmanlar Amerika’nın nükleer füze anlaşmasından çekilme kararının arkasında aynı zamanda Çin’in bulunduğunu ifade ediyorlar. Çin anlaşmanın taraflarından biri değil ve bu tarz füzeler geliştirmeye devam ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton konuyla ilgili olarak Çin’in de Amerika’nın anlaşmadan çıkmamasından yana olduğu yorumları üzerine, “Bu son derece anlaşılabilir birşey. Ben de Çinli olsaydım aynı şeyi söylerdim” diyerek yanıt vermişti.

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