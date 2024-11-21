Putin 'nükleer rest' çekmişti: Ukrayna'ya ilk yanıt geldi! Kıtalararası balistik füzeyle vurdular...

ABD'de Biden yönetimi görevi bırakmasına sayılı günler kala küresel siyasette dengeleri değiştirecek adımlar attı. Ukrayna'ya ATACMS füzelerinin kullanım iznini vermesi ve ardından Ukrayna'nın bu füzeleri kullanarak Rusya sınırının 115 kilometre derinliğindeki hedefleri imha etmesinin ardından gözler Rusya'ya çevrilmişti. Ayrıca Ukrayna bu olaydan bir gün sonra da İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle Rusya'yı hedef almıştı.

PUTİN'DEN BATI'YA 'NÜKLEER REST' GELMİŞTİ

Ukrayna, Rusya'yı ABD yapımı ATACMS füzeleriyle vurduktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nükleer yanıt verme doktrinini imzalamıştı. Ukrayna sonrasında ise İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle Rusya'ya bir saldırı daha düzenlemişti.

"FÜZELERİN KULLANILMASI, ABD VE AVRUPA'NIN SAVAŞA GİRMESİ DEMEK"

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendirmişti.

Bu füzelerin Ukrayna'nın savaştaki eylemlerine katkıda bulunmayacağını savunan Medvedev, "NATO'ya ait uzun menzilli taktik balistik ve seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanımına kimin ne zaman karar verdiği önemli değil. Bu tür füzeleri ülkemize karşı kullanma girişimleri daha önce de oldu. Düşmanın elinde ne kadar füze bulunduğu da önemli değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA YENİ DESTEK: KARA MAYINLARININ KULLANILMASINA İZİN VERECEKLER

Rusya ile Ukrayna arasında artan tansiyon ABD'de dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunan Bakan Austin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna'ya yönelik antipersonel kara mayınları politikasındaki değişimin Rusların değişen taktiklerini izlediğini söylemişti.

Austin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemesini yavaşlatmasına yardımcı olmak için ABD tarafından tedarik edilen antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin vereceğini ifade etmişti.

RUSYA'NIN YANITI BEKLENİYORDU

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Saldırıda Rusya'nın Astrakhan bölgesinden fırlatılan bir kıtalar arası balistik füzenin de kullanıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Ukrayna topraklarının ayrıca "MiG-31K" savaş uçağından fırlatılan "Kh-47M2 Kinjal" hipersonik füzesi ile "Tu-95MS" stratejik bombardımandan uçağından atılan "KH-101" seyir füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

Saldırılarda Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılarda ölü veya yaralılar hakkında henüz bir bilgi alınmadı." ifadesine yer verildi.

Saldırılar nedeniyle başta Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

RUSYA: İNGİLTERE YAPIMI "STORM SHADOW" SEYİR FÜZELERİNİ DÜŞÜRDÜK

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere yapımı 2 adet "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde Dalneye yerleşim birimini ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "İngiltere üretimi 2 adet "Storm Shadow" seyir füzesi, ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi ve 67 insansız hava aracı (İHA) vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 467 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 420 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 318 obüs ve havan topu ile 28 bin 573 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Dün, İngiliz basınında çıkan haberlerde, İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı belirtilmişti. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır